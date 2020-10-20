21 октября мадридский "Реал" и донецкий "Шахтер" сыграют в первом раунде группового этапа Лиги чемпионов. Все самое главное перед поединком – читайте в материале Спорт24.

Реал – Шахтер: главное

Что: групповой этап Лиги чемпионов;

Где: Мадрид, Испания, "Альфредо Ди Стефано";

Когда: 21 октября, в 19:55;

Арбитр: Урош Стойкович (Сербия);

Где смотреть: телеканал "Футбол 2".

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Очные встречи

Команды играли между собой дважды в группе ЛЧ сезона 2015-2016. В Испании "Реал" победил со счетом 4:0, а в Украине "Шахтер" повторно проиграл – 3:4.

На этот раз чемпион Украины проведет поединок с "Реалом" на стадионе "Альфредо Ди Стефано" – резервной арене мадридского клуба. Это будет первая игра для обеих команд в группе B.

Обескровленный "Шахтер"

На донецкую команду не так давно обрушилось коронавирусное цунами, в результате чего у коуча было всего 6 человек из первой команды на тренировке. За 2 дня до матча настроение в лагере "Шахтера" заметно улучшилось, потому как все тесты на COVID-19 дали отрицательный результат.

Впрочем, "Шахтер" полетел в Испанию не в боевом составе. Наставник "горняков" Луис Каштру не сможет рассчитывать на ряд игроков основного состава.

Кто не полетел с командой

Сергей Кривцов

Тарас Степаненко

Сергей Болбат

Виктор Коваленко

Николай Матвиенко

Тайсон

Алан Патрик

Жуниор Мораес

Евгений Коноплянка

Рулевому "Шахтера" пришлось долго раздумывать, кем можно заменить ключевых игроков. В распоряжении Каштру лишь 2 молодых форварда – Богдан Вьюнник и Даниил Гончарук. С командой также полетели еще несколько игроков молодежного состава – Георгий Судаков и Денис Шостак.

Начало сезона для "Реала"

"Реал" продолжает показывать свою игру образца лета 2020 года. Мадридцы делают основной акцент на надежную игру в обороне, поэтому редко пропускают. Но если с этим игровым компонентом у команды Зизу в целом все неплохо, то вот игра в атаке у "Королевского клуба" хромает.

"Реал" все еще не отошел от расставания с Роналду, у клуба по-прежнему нет в линии атаки человека, способного забить 40 мячей за сезон. Как итог, даже в матче против "Кадиса", который еще вчера выступал в Сегунде, у "Реала" не нашлось кому забить. Отсюда болезненное поражение 0:1, кстати говоря, первое на стадионе "Альфредо Ди Стефано".

Интересная статистика

"Реал" дома выиграл восемь из девяти предыдущих официальных матчей.

В рамках Лиги чемпионов "сливочные" победили дома лишь раз за последние шесть поединков.

Ставка "тотал более 2,5" сыграла во всех 12 последних домашних матчах "Реала" в ЛЧ.

"Шахтер" в Лиге чемпионов выиграл только один из семи предыдущих поединков.

Беспроигрышная серия "горняков" на выезде в ЛЧ достигла четырех встреч.

Ставка "тотал более 2,5" сыграла в пяти из шести прошлых гостевых матчей "Шахтера" в ЛЧ.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекера Marathonbet, у команды Луиша Каштру будет мало шансов побороться за победу, коэффициент на которую составляет 11,5. На ничью можно поставить с коэффициентом 6,4, а на то, что три очка возьмет "Реал" – 1,28.

Победа или ничья испанцев оценивается коэффициентом 1,06, а на то, что "Шахтер" не проиграет, можно поставить с коэффициентом 4,15.