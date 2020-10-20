Обескровленный "Шахтер" без лидеров полетел на матч Лиги чемпионов с "Реалом"
Донецкий "Шахтер" улетел в Мадрид, где уже 21 октября встретится с "Реалом" в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. "Горняки" отправились в Испанию без нескольких лидеров команды.
Обескровленный коронавирусом "Шахтер" улетел в Испанию не в боевом составе. Наставник "горняков" Луис Каштру не сможет рассчитывать на ряд игроков основного состава. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.
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Кто не полетел с командой
- Сергей Кривцов
- Тарас Степаненко
- Сергей Болбат
- Виктор Коваленко
- Николай Матвиенко
- Тайсон
- Алан Патрик
- Жуниор Мораес
- Евгений Коноплянка
Вождю "Шахтера" пришлось долго размышлять, кем можно заменить ключевых игроков. В распоряжении Каштру только 2 молодых форварда – Богдан Вьюнник и Даниил Гончарук. С командой также полетели еще несколько игроков молодежного состава – Георгий Судаков и Денис Шостак.
Но есть и положительные новости. В основной состав вернулся первый номер в рамке ворот "горняков" Андрей Пятов, который болел коронавирусом. Добавим, что все игроки "Шахтера" прошли обязательное тестирование на коронавирус перед полетом в Мадрид. Все результаты были отрицательными.
Заявка "Шахтера" на матч с "Реалом"
- Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин
- Защитники: Додо, Хочолава, Корниенко, Мампасси, Бондарь, Витао
- Полузащитники: Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Судаков, Сиприано, Шостак
- Нападающие: Гончарук, Вьюнник