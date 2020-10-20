Донецкий "Шахтер" улетел в Мадрид, где уже 21 октября встретится с "Реалом" в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. "Горняки" отправились в Испанию без нескольких лидеров команды.

Обескровленный коронавирусом "Шахтер" улетел в Испанию не в боевом составе. Наставник "горняков" Луис Каштру не сможет рассчитывать на ряд игроков основного состава. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

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Кто не полетел с командой

Сергей Кривцов

Тарас Степаненко

Сергей Болбат

Виктор Коваленко

Николай Матвиенко

Тайсон

Алан Патрик

Жуниор Мораес

Евгений Коноплянка

Вождю "Шахтера" пришлось долго размышлять, кем можно заменить ключевых игроков. В распоряжении Каштру только 2 молодых форварда – Богдан Вьюнник и Даниил Гончарук. С командой также полетели еще несколько игроков молодежного состава – Георгий Судаков и Денис Шостак.

Но есть и положительные новости. В основной состав вернулся первый номер в рамке ворот "горняков" Андрей Пятов, который болел коронавирусом. Добавим, что все игроки "Шахтера" прошли обязательное тестирование на коронавирус перед полетом в Мадрид. Все результаты были отрицательными.

Заявка "Шахтера" на матч с "Реалом"

Вратари : Пятов, Шевченко, Трубин

: Пятов, Шевченко, Трубин Защитники : Додо, Хочолава, Корниенко, Мампасси, Бондарь, Витао

: Додо, Хочолава, Корниенко, Мампасси, Бондарь, Витао Полузащитники : Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Судаков, Сиприано, Шостак

: Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Судаков, Сиприано, Шостак Нападающие: Гончарук, Вьюнник

Заявка «Шахтера» на матч с «Реалом» в @ChampionsLeague.



Игра #РеалШахтер состоится 21 октября в Мадриде и начнется в 19:55. #UCL pic.twitter.com/HWJYvPtSMf — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 20, 2020

Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер" состоится 21 октября в 19:55