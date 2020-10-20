Мадридський "Реал" 21 жовтня спробує обіграти донецький "Шахтар" у матчі першого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Реал – Шахтар: прогноз

Команди впевнено розпочали виступи у внутрішніх чемпіонатах. "Шахтар" у шести матчах заробив 12 пунктів та замикає трійку лідерів УПЛ. "Реал" встиг зіграти на один поєдинок менше за "гірників" – 5 зустрічей та 10 очок. "Королівський клуб" також перебуває на третьому місці у провідній Ла Лізі, пише 24 канал.

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Статистика

"Шахтар" двічі зустрічався на своєму шляху з мадридським "Реалом" – на груповому етапі Ліги чемпіонів у 2015-му. У Мадриді іспанці розгромили "гірників", а у Львові українці ледь не створили камбек після 0:4. Шахтар напряму кваліфікувався в основну сітку найпрестижнішого європейського клубного турніру.

Загальна різниця м'ячів у цьому протистоянні 8:3 на користь клубу з Ла Ліги.

Кадрові проблеми команд

Просто величезні проблеми перед матчем у Лізі чемпіонів має головний наставник "гірників" Луїс Каштру. Фахівець не може розраховувати відразу на 9 футболістів, із них 7 гравців основного складу, а також Євген Коноплянка та Сергій Болбат, які зазвичай виходять на поле з лави запасних.

Тому Каштру був змушений звернутись за допомогою до молодіжної команди. Георгій Судаков, Денис Шостак, а також Богдан В'юнник та Данило Гончарук, які є єдиними номінальними нападниками у цьому матчі, полетіли разом з "гірниками" у Мадрид.

Керманич "Реала" Зінедін Зідан раніше заявляв, що може поберегти свого лідера та капітана Серхіо Рамоса для "Ель-класико", яке відбудеться вже 24 жовтня. Тому іспанський захисник може пропустити матч проти "Шахтаря".

Також не помічник "мадридцям" Еден Азар. У гравця збірної Бельгії була травма м’язів правої ноги. Головний наставник "вершкових" Зінедін Зідан вирішив поспішно не використовувати Азара у матчах, вирішив поберегти бельгійця та дав йому додатковий час аби півзахисник набрав оптимальну форму.

Матч 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Реал" – "Шахтар" відбудеться 21 жовтня о 19:55

Реал – Шахтар: що прогнозують букмекери

Букмекери Marathonbet віддають величезну перевагу "королівському клубу" з Іспанії. На перемогу команди Зідана стоїть коефіцієнт 1,28. А от в успіх "Шахтаря" експерти не вірять. Звитягу донеччан вони оцінили аж у 11,25. Нічия у цьому матч теж мало ймовірна – 6,45.

Швидше за все "Реал" завершить матч із результатом 2:0 на свою користь. Саме такий рахунок оцінений найкраще – 6,90.

Експерти вважають, що першими рахунок у зустрічі відкриє мадридський клуб – 1,27. На те, що команда Каштру, яка полетіла на поєдинок без лідерів, зможе першою засмутити голкіпера іспанців – 4,30. Майже аналогічної думки спеціалісти притримуються і щодо другого голу у протистоянні.

Карім Бензема може стати автором першого голу у матчі у складі "Реала" – 3,30. У "Шахтарі" найкраще на завершальній стадії атаки може зіграти натуралізований українець Марлос. На те, що гравець збірної України зможе забити дебютний гол у цьогорічному розіграші групового раунду Ліги чемпіонів у ворота "Реала" стоїть коефіцієнт 9,50.