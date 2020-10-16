Левый вингер мадридского "Реала" Эден Азар пропустит по меньшей мере два важных матча против "Шахтера" и "Барселоны". игрок продолжает восстанавливаться после травмы.

У игрока сборной Бельгии была травма мышц правой ноги. Главный наставник "сливочных" Зинедин Зидан решил не использовать Азара в матчах поспешно, а поберечь бельгийца и дал ему дополнительное время, чтобы полузащитник набрал оптимальную форму. Об этом сообщает испанское издание Marca.

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Кадровые проблемы в Мадриде

Игрок будет вынужден пропустить ближайшие матчи команды. Это будет "Эль-класико" против каталонской "Барселоны" в 7-м туре Ла Лиги. А также Азар не сыграет матч в Лиге чемпионов против "Шахтера", который состоится 21 октября в Мадриде.

Отметим, что еврокубковый матч пройдет без зрителей. Испанское правительство одобрило введение режима чрезвычайного положения в столице Испании Мадриде. Жесткие ограничения в Мадриде продлятся в течение 15 дней.

Азар перешел в "Реал" из "Челси" в 2019 году, подписав 5-летний контракт с клубом. В своем первом сезоне-2019/20 сыграл лишь 22 матча во всех турнирах, однажды отличившись в воротах соперника. Не такую игру от звездного бельгийца хотят видеть болельщики и тренерский штаб "сливочных". В нынешнем сезоне Эден на поле из-за травмы еще не выходил.