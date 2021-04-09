Матч между Реалом и Барселоной всегда привлекает много внимания. И без разницы, на каком месте команды находятся в турнирной таблице. И о каком турнире идет речь.

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Но в матче 10 апреля на кону будет стоять не только победа над принципиальным соперником. Но и, возможно, чемпионское звание.

Барселона к этому матчу подходит на втором месте. Реал идет третьим в турнирной таблице. Между командами два очка разницы. Лидирует Атлетико, который опережает "сине-гранатовых" на одно очко. Поэтому победа в этом матче позволит не только опередить соперника, но и приблизиться к лидеру. А учитывая, что Атлетико сейчас выглядит не слишком уверенно (тем более, что 9 мая ему играть на выезде против Барселоны), то результат этого матча может напрямую повлиять на определение победителя.

Пока лучшие шансы на получение чемпионского титула – у Барселоны. В букмекерской компании Favbet на чемпионство "блаугранас" выставили коэффициент 1,63. Вторым в списке претендентов является Атлетико. Шансы "матрасников" стать чемпионом – 2,9. Относительно Реала, то ставки на них принимаются с коэффициентом 5. Но все может измениться после "Эль Классико".

Реал к этому матчу подходит в довольно хорошем настроении – 12 матчей без поражений, пять побед подряд в последних играх. Хотя команда и попала в трудную ситуацию. Ведь игра против Барселоны выпала между четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, где "сливочным" противостоит Ливерпуль. В первом матче Реал победил дома 3:1. Но уже в среду, 14 апреля, команду ждет вояж на "Энфилд Роуд".

Вместе с тем у Барселоны после вылета из Лиги чемпионов было больше времени, чтобы подготовиться к игре.

Но у обеих команд есть проблемы с составом. И касаются они защитников. Ведь ощутимыми являются потери Серхио Рамоса и Рафаэля Варана для Реала. А участие Дани Карвахаля – под вопросом.

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Барселона вряд ли в этом матче сможет рассчитывать на Жерара Пике, хотя он и отправился с командой в Мадрид. Ну а Фати и Коутиньо давно уже в лазарете.

Отдать однозначное предпочтение одной из команд эксперты не решились. Хотя отмечают, что у Барселоны больше шансов на успех. В Favbet победу Реала в домашнем матче оценили коэффициентом 3. На то, что победу будет праздновать Барселона – 2,37. Ничья в матче – 3,85.

В последних матчах обе команды как много забивали, так и пропускали голы. Поэтому можно ожидать, что этот матч тоже будет результативным. ТБ 2,5 – только 1,6. Для тех, кто убежден, что матч не порадует большим количеством реализованных моментов, есть ТМ 2,5 с коэффициентом 2,35.

Учитывая, что Реал остался без своего основного "столпа обороны", тем больше шансов в этом матче отличиться имеют именно гости. На гол Барселоны (индивидуальный ТБ 0,5) стоит коэффициент 1,16. Например, индивидуальный ТБ 0,5 для Реала – 1,24. А на то, что обе команды забьют – 1,54.

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