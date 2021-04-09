Матч між Реалом та Барселоною завжди привертає чимало уваги. І без різниці, на якому місці команди перебувають у турнірній таблиці. І про який турнір йде мова.

Варте уваги Мессі встановив рекорд Барселони та обійшов Роналду за кількістю голів без пенальті

Та в матчі 10 квітня на кону буде стояти не лише перемога над принциповим суперником. А й, можливо, чемпіонське звання.

Барселона до цього матчу підходить на другому місці. Реал йде третім у турнірній таблиці. Між командами два очки різниці. Лідирує Атлетіко, який випереджає "синьо-гранатових" на одне очко. Тож перемога в цьому матчі дасть можливість не лише випередити суперника, але й наблизитися до лідера. А зважаючи, що Атлетіко зараз виглядає не надто впевнено (тим більше, що 9 травня йому грати на виїзді проти Барселони), то результат цього матчу може напряму вплинути на визначення переможця.

Поки кращі шанси на здобуття чемпіонського титулу – у Барселони. В букмекерській компанії Favbet на чемпіонство "блаугранас" виставили коефіцієнт 1,63. Другим в списку претендентів – Атлетіко. Шанси "матрацників" стати чемпіоном – 2,9. Щодо Реалу, то ставки на них приймають з коефіцієнтом 5. Але все може змінитися після "Ель Класіко".

Реал до цього матчу підходить у доволі хорошому настрої – 12 матчів без поразок, п'ять перемог поспіль в останніх іграх. Хоча команда і потрапила у важку ситуацію. Адже гра проти Барселони випала поміж чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів, де "вершковим" протистоїть Ліверпуль. У першому матчі Реал переміг вдома 3:1. Але вже у середу, 14 квітня, на команду очікує вояж на "Енфілд Роуд".

Натомість Барселона після вильоту з Ліги чемпіонів мала більше часу, щоб підготуватися до гри.

Але в обох команд є проблеми зі складом. І стосуються вони захисників. Адже відчутними є втрати Серхіо Рамоса та Рафаеля Варана для Реалу. А участь Дані Карвахаля – під питанням.

Оце так Футболісту Реала Каріму Бензема загрожує 5 років ув'язнення через справу про шантаж секс-відео

Барселона навряд чи в цьому матчі зможе розраховувати на Жерара Піке, хоча він і відправився з командою до Мадрида. Ну а Фаті та Коутіньо давно вже в лазареті.

Віддати однозначну перевагу одній з команд експерти не наважилися. Хоча відзначають, що в Барселони більше шансів на успіх. В Favbet перемогу Реалу в домашньому матчі оцінили коефіцієнтом 3. На те, що перемогу святкуватиме Барселона – 2,37. Нічия у матчі – 3,85.

В останніх матчах обидві команди як чимало забивали, так і пропускали голи. Тож можна очікувати, що цей матч теж буде результативним. ТБ 2,5 – лише 1,6. Для тих, хто переконаний, що матч не порадує великою кількістю реалізованих моментів, є ТМ 2,5 з коефіцієнтом 2,35.

Зважаючи, що Реал залишився без свого основного "стовпа оборони", то більше шансів в цьому матчі відзначитися мають саме гості. На гол Барселони (індивідуальний ТБ 0,5) стоїть коефіцієнт 1,16. Для прикладу, індивідуальний ТБ 0,5 для Реалу – 1,24. А на те, що обидві команди заб'ють – 1,54.

Ого Антуан Грізманн втретє став батьком: усі його діти народилися 8 квітня