Матч між Реалом та Барселоною завжди привертає чимало уваги. І без різниці, на якому місці команди перебувають у турнірній таблиці. І про який турнір йде мова.
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Та в матчі 10 квітня на кону буде стояти не лише перемога над принциповим суперником. А й, можливо, чемпіонське звання.
Барселона до цього матчу підходить на другому місці. Реал йде третім у турнірній таблиці. Між командами два очки різниці. Лідирує Атлетіко, який випереджає "синьо-гранатових" на одне очко. Тож перемога в цьому матчі дасть можливість не лише випередити суперника, але й наблизитися до лідера. А зважаючи, що Атлетіко зараз виглядає не надто впевнено (тим більше, що 9 травня йому грати на виїзді проти Барселони), то результат цього матчу може напряму вплинути на визначення переможця.
Реал до цього матчу підходить у доволі хорошому настрої – 12 матчів без поразок, п'ять перемог поспіль в останніх іграх. Хоча команда і потрапила у важку ситуацію. Адже гра проти Барселони випала поміж чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів, де "вершковим" протистоїть Ліверпуль. У першому матчі Реал переміг вдома 3:1. Але вже у середу, 14 квітня, на команду очікує вояж на "Енфілд Роуд".
Натомість Барселона після вильоту з Ліги чемпіонів мала більше часу, щоб підготуватися до гри.
Але в обох команд є проблеми зі складом. І стосуються вони захисників. Адже відчутними є втрати Серхіо Рамоса та Рафаеля Варана для Реалу. А участь Дані Карвахаля – під питанням.
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Барселона навряд чи в цьому матчі зможе розраховувати на Жерара Піке, хоча він і відправився з командою до Мадрида. Ну а Фаті та Коутіньо давно вже в лазареті.
Віддати однозначну перевагу одній з команд експерти не наважилися. Хоча відзначають, що в Барселони більше шансів на успіх. В Favbet перемогу Реалу в домашньому матчі оцінили коефіцієнтом 3. На те, що перемогу святкуватиме Барселона – 2,37. Нічия у матчі – 3,85.
В останніх матчах обидві команди як чимало забивали, так і пропускали голи. Тож можна очікувати, що цей матч теж буде результативним. ТБ 2,5 – лише 1,6. Для тих, хто переконаний, що матч не порадує великою кількістю реалізованих моментів, є ТМ 2,5 з коефіцієнтом 2,35.
Зважаючи, що Реал залишився без свого основного "стовпа оборони", то більше шансів в цьому матчі відзначитися мають саме гості. На гол Барселони (індивідуальний ТБ 0,5) стоїть коефіцієнт 1,16. Для прикладу, індивідуальний ТБ 0,5 для Реалу – 1,24. А на те, що обидві команди заб'ють – 1,54.
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- Це буде 246-е "Ель Класіко" (в офіційних матчах). Попереду в рахунку Реал. "Вершкові" перемогли в 97 матчах, Барселона – в 96. Ще 52 матчі закінчилися внічию.
- В чемпіонаті Іспанії команди зіграють між собою 182-й раз. Тут теж перевага на стороні Реалу – 74 перемоги проти 72. 35 разів арбітри фіксували нічийний результат.
- Матч першого кола на "Камп Ноу" закінчився з рахунком 1:3. На початку зустрічі команди обмінялися голами Вальверде та Фаті. А в другому таймі забивали Рамос та Модрич.
- Цей матч мав судити Матео Лаос. Але він отримав травму, коли судив чвертьфінал Ліги чемпіонів Баварія – ПСЖ. Тож замість нього призначили Хесуса Хіля Мансано. Він лише один раз судив "Ель Класіко" (у 2014 році), і тоді Реал переміг вдома 3:1.