Защитник Серхио Рамос получил повреждения в расположении сборной Испании. И теперь под угрозой его участие в матчах Реала против Барселоны в чемпионате и Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Серхио Рамос сыграл за сборную Испании не более 5 минут в матче против Косово, выйдя на замену в конце игры. Эта игра состоялась 31 марта.

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А уже 1 апреля на сайте Реала появилась официальная информация по поводу травмы капитана. Медицинское обследование показало травму икроножной мышцы левой ноги.

Сколько времени может пропустить защитник из-за этого повреждения – не сообщается. Но восстановление может занять до одного месяца.

Если худшие прогнозы все же подтвердятся, то Реал потеряет своего капитана на ключевые матчи в апреле. Ведь 6 апреля "сливочные" сыграют против Ливерпуля в Лиге чемпионов, 10 апреля примут Барселону в чемпионате, а на 14 апреля запланирован ответный матч против Ливерпуля на выезде.

Кроме того, команда проведет еще четыре матча чемпионата Испании.

Это не первая травма Рамоса в 2021 году. Он пропустил 10 матчей Реала из-за повреждения, пропустив полтора месяца с января по март.