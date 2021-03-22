Лионель Месси вышел в стартовом составе Барселоны на матч чемпионата Испании против Реал Сосьедад, став рекордсменом клуба. Отметившись дублем в этом матче, ему удалось обойти Криштиану Роналду

Матч против Реал Сосьедад в воскресенье, 21 марта, стал рекордным для Месси и Барселоны. Это был 768 матч аргентинца за команду. И по этому показателю он вышел на первое место, обойдя легенду клуба Хави, у которого 767 матчей за Барселону.

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Кроме того, Месси вышел на седьмое место по количеству матчей в чемпионате Испании. В его активе 511 игр. Столько же у Рауля Гарсии с Атлетика. А позади остался прежний голкипер мадридского Реала Икер Касильяс.

Футболисты с наибольшим количеством матчей в Примере (жирным выделены игроки, которые до сих пор выступают):

1. Андони Субисаррета (играл за Атлетик, Барселону и Валенсию) – 622 матча

2. Хоакин (Бетис, играл за Валенсию и Малагу) – 572

3. Рауль Гонсалес (играл за Реал) – 550

4. Эусебио Сакристан (играл за Вальядолид, Атлетико, Барселону и Сельту) – 543

5. Франсиско Буйо (играл за Реал, Севилью, Депортиво и Мальорку) – 542.

6. Мануэль Санчис (играл за Реал) – 523

7-8. Лионель Месси (играет за Барселону), Рауль Гарсия (Атлетик, играл за Атлетико и Осасуну) – 511

9. Икер Касильяс (играл за Реал) – 510.

Стоит отметить, что в этом матче Месси отметился дублем, а также отдал одну результативную передачу. Именно эти два гола позволили Месси обойти Роналду в голевой гонке без учета голов, забитых с пенальти. Месси эти голы стали 636-м и 637-м без пенальти. В целом аргентинец забил 734 гола, из которых 97 – как раз с 11-метровой отметки.

У Роналду же 635 голов, если не учитывать пенальти. Португалец чаще пробивал со стандарта – 135 голов с отметки. В целом он забил 770 голов.