Сначала этот важный матч доверили обслуживать бригаде арбитров во главе с опытным Матео Лаосом. Но он из-за повреждения не сможет судить эту игру.

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Матео Лаос судил матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором Бавария принимала ПСЖ. Матч закончился победой французской команды. А арбитр в этой игре получил мышечное повреждение.

Вместо него главным судьей "Эль Класико" будет Хесус Хиль Мансано. Это его не первое назначение на матч между Реалом и Барселоной. Он обслуживал матч между командами 25 октября 2014 года. Тогда Реал победил 3:1. Барселона первой открыла счет на 4-й минуте – отличился Неймар. Однако Роналду с пенальти сравнял счет еще в первом тайме. А во второй 45-минутке Пепе и Бензема принесли победу "сливочным".