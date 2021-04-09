Сначала этот важный матч доверили обслуживать бригаде арбитров во главе с опытным Матео Лаосом. Но он из-за повреждения не сможет судить эту игру.
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Матео Лаос судил матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором Бавария принимала ПСЖ. Матч закончился победой французской команды. А арбитр в этой игре получил мышечное повреждение.
Вместо него главным судьей "Эль Класико" будет Хесус Хиль Мансано. Это его не первое назначение на матч между Реалом и Барселоной. Он обслуживал матч между командами 25 октября 2014 года. Тогда Реал победил 3:1. Барселона первой открыла счет на 4-й минуте – отличился Неймар. Однако Роналду с пенальти сравнял счет еще в первом тайме. А во второй 45-минутке Пепе и Бензема принесли победу "сливочным".
- Матч Реал – Барселона состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 22:00.
- В первом круге между этими командами Реал победил на выезде. Финальный свисток зафиксировал счет 1:3.
- Барселона подходит к этому матчу на втором месте в турнирной таблице. Реал идет третьим. Между командами два очка разницы. Лидирует Атлетико, который опережает "сине-гранатовых" на один балл.
- Барселона примет Атлетико в 35-м туре Ла Лиги (9 мая).