Футболист мадридского Реала Карим Бензема может загреметь за решетку. Ему грозит 5 лет заключения по делу о шантаже.

Суд по делу Карима Бензема состоится с 20 по 22 октября в Версале.

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По данным издания, футболисту грозит от 75 тысяч евро штрафа до пяти лет заключения.

В чем обвиняют Карима Бензема

Следователи Бензема обвинили в причастности к шантажу тогдашнего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна. В конце 2015 года преступники угрожали опубликовать видео интимного характера с участием Вальбуэна. И Бензема якобы выступал посредником между шантажистами и футболистом, а также склонял его к мысли о необходимости заплатить эту сумму.

Во время рассмотрения этого дела Бензема даже сутки провел под арестом в Версале.

Когда об этом стало известно, в сборной Франции возник скандал. После этого главный наставник "галльских петухов" Дидье Дешам не вызывает Бензема в состав главной команды. Поэтому в 2018 году французы стали чемпионами мира без Бензема. Хотя тогда форвард одержал очередную победу с Реалом в Лиге чемпионов, обыграв в Киеве Ливерпуль. Именно Бензема забил первый гол в матче после ошибки голкипера Ливерпуля.

В этом сезоне 33-летний нападающий и в дальнейшем демонстрирует великолепный голевой талант. Он забил восемь голов в шести последних матчах за Реал, когда выходил на поле. Всего в 24 матчах чемпионата он отличился 17 раз. Еще пять раз он забил в шести матчах Лиги чемпионов.