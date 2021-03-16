Во вторник, 16 марта, Реал сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Аталанты. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече и выход в четвертьфинал турнира.

Ситуация перед вторым матчем Реал – Аталанта

Первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов завершился минимальной победой Реала (0:1). Этот гол на выезде теперь значительно поможет "мадридцам" во втором поединке. Единственный результативный выстрел за испанцев забил Мэнди.

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Фройлер точно не сможет сыграть в ответном матче. Футболист в первой встрече уже на 17-й минуте увидел красный свет, подвел Аталанту и покинул поле. Предыдущий поединок стал первым в истории противостояний между Аталантой и Реалом.

Команды в хорошем настроении подходят к матчу. Реал и Аталанта во внутренних чемпионатах одержали победы. Подопечные Джана Пьера Гасперини одержали уверенную победу над Специей (3:1), а вот "королевский клуб" заставил своих поклонников понервничать. Лишь дубль Бензема спас "сливочных" от позорного поражения от Эльче (2:1).

Ответный Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Реал – Аталанта состоится 16 марта в 22:00.

Прогноз от Favbet

Букмекеры отдают минимальное преимущество в пользу хозяев матча. На победу Реала можно сделать ставку с коэффициентом 2,13. В успех Аталанты в этой встрече верят немножко меньше – 3,35. Мадридский клуб не может похвастаться уверенной игрой, что не скажешь про Аталанту. Поэтому не исключено, что встреча может завершиться ничьей – 3,80.

На то, что мы увидим Реал в 1/4 финала Лиги чемпионов – 1,31, а на проход Аталанты стоит коэффициент 3,75. Смогут ли болельщики во второй встрече увидеть изъятия? Букмекеры прогнозируют, что команды доиграют в полных составах это противостояние – 1,20.

Скорее всего, "сливочные" одержат победу со счетом 2:1 – 8,60. Однако не исключено, что итальянский клуб будет стремительно идти в атаку, чтобы отыграться и сможет завершить поединок в свою пользу 0:2 – 18,50. Именно с таким счетом Аталанте нужно побеждать испанский гранд. Счет 1:2 или 0:1 не устраивает итальянцев. Хотя последний переведет матч в дополнительные 15-минутные таймы, а может даже и в серию пенальти.

Кто может стать автором гола? Больше всего эксперты верят в результативный выстрел от французского нападающего Реала Карима Бензема – 1,90. Не следует забывать и про голевое чувство Хуго Дуро и Эдена Азара – 2,10 и 2,20 соответственно.

Интересно, что на гол игрока сборной Украины Руслана Малиновского, выступающего за Аталанту, стоит коэффициент 3,50.