У вівторок, 16 березня, Реал зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Аталанти. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі та вихід у чвертьфінал турніру.

Ситуація перед другим матчем Реал – Аталанта

Перший матч в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершився мінімальною перемогою Реала (0:1). Цей гол на виїзді тепер значно допоможе "мадридцям" у другому поєдинку. Єдиний результативний постріл за іспанців забив Менді.

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Фройлер точно не зможе зіграти у матчі-відповіді. Футболіст у першій зустрічі вже на 17-й хвилині побачив червоне світло, підвів Аталанту та покинув поле. Попередній двобій став першим в історії протистоянь між Аталантою та Реалом.

Команди у гарному настрої підходять до матчу. Реал та Аталанта у внутрішніх чемпіонатах здобули перемоги. Підопічні Джана П'єра Гасперіні здобули впевнену звитягу над Спецією (3:1), а от "Королівський клуб" змусив своїх прихильників понервувати. Лише дубль Бензема врятував "вершкових" від ганебної поразки від Ельче (2:1).

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал – Аталанта відбудеться 16 березня о 22:00.

Прогноз від Favbet

Букмекери віддають мінімальну перевагу на користь господарів матчу. На звитягу Реала можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,13. В успіх Аталанти у цій зустрічі вірять трішки менше – 3,35. Мадридський клуб не може похизуватись впевненою грою, що не скажеш про Аталанту. Тому не виключено, що зустріч може завершитись нічиєю – 3,80.

На те, що ми побачимо Реал в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – 1,31, а на прохід Аталанти стоїть коефіцієнт 3,75. Чи зможуть вболівальники у другій зустрічі побачити вилучення? Букмекери прогнозують, що команди дограють у повних складах це протистояння – 1,20.

Швидше за все "вершкові" здобудуть перемогу з рахунком 2:1 – 8,60. Однак не виключено, що італійський клуб буде стрімко йти в атаку, щоб відігратись та зможе завершити поєдинок на свою користь 0:2 – 18,50. Саме із таким рахунком Аталанті потрібно перемагати іспанський гранд. Рахунок 1:2 або 0:1 не влаштовує італійців. Хоча останній переведе матч у додаткові 15-хвилинні тайми, а може навіть і в серію пенальті.

Хто може стати автором голу? Найбільше експерти вірять у результативний постріл від французького нападника Реала Каріма Бензема – 1,90. Не слід забувати і про гольове відчуття Хуго Дуро та Едена Азара – 2,10 та 2,20 відповідно.

Цікаво, що на гол гравця збірної України Руслана Маліновського, який виступає за Аталанту, стоїть коефіцієнт 3,50.