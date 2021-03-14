Реал 13 марта принимал Эльче в рамках 27 тура испанской Ла Лиги. "Королевский клуб" едва не потерпел очередной позор в сезоне.

Реал – Эльче 2:1

Голы: Бензема, 73, 90+1 – Кальво, 61

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В первом тайме Бензема не воспользовался отличной передачей от Винисиуса – мяч пролетел мимо стойки. Очень остро ответили гости. Карильо откликнулся на прострельную передачу с фланга в штрафную, футболист Эльче уже видел мяч в сетке ворот Реала, но на пути голу стал голкипер Куртуа.

Команды с нулями на табло ушли на перерыв. После отдыха гости шокировали "сливочных". Кальво сыграл лучше всех на втором этаже после подачи с углового. Мяч от перекладины залетел в ворота – 0:1. Не такое начало второго тайма хотели увидеть мадридцы.

Волевая победа

Больше 10 минут понадобилось команде Зинедина Зидана, чтобы сравнять счет. Бензема головой направил мяч во владение Эльче после верховой передачи с фланга – 1:1.

Каземиро мощно пробивал из-за пределов штрафной, но его удару не хватило точности.

Казалось, что встреча завершится ничьей, но французский нападающий Бензема считал иначе. Карим получил классный сброс от Родриго и в одно касание пробил в дальний угол ворот – 2:1. Дубль в активе форварда.

Подопечным Зидана удалось избежать фиаско в Ла Лиге. После этого матча "Королевский клуб" занимает с 57 очками второе место. Реалу удалось несколько приблизиться к лидеру, которым является Атлетико. "Матрасники" 13 марта сыграли в нулевую ничью с Хетафе. Между двумя клубами из Мадрида теперь разница в 6 очков.

Эльче идет у оснований таблицы – 17 место. В их активе лишь 24 пункта.

Реал – Эльче видеообзор