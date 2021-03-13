В пятницу, 12 марта, Аталанта принимала Специю в рамках 27 тура Серии А. Хозяева без труда получили три очка.

Аталанта – Специя 3:1 Голы: Палашич, 53, 73, Муриель, 55 – Пикколи, 81

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Украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко начали матч со скамейки запасных. Первый тайм вышел "сухим" на голы. Первого результативного удара пришлось ждать до 53 минуты. Палашич получил передачу во вратарской соперника, было время подумать и пробил в угол ворот – 1:0.

Уже через две минуты Муриель увеличил преимущество. Он получил сброса от партнера по команде и из пределов штрафной легко мастерским ударом пробил в верхний угол владений Специи – 2:0. Выход Малиновского и разгром Специи

Уже в середине тайма Аталанте удалось довести счет до разгромного. До этого на поле уже появился Руслан Малиновский, но участия в голевой атаке украинец не принимал.

Муриель получил классную разрезную передачу из глубины от Сапаты и без раздумий пробил мимо голкипера – 3:0. Уже через восемь минут гостям таки удалось несколько сократить счет. Эстевес откликнулся на передачу с фланга и уже в падении отправил мяч на Пикколи, который уже расстрелял владения Аталанты – 3:1.