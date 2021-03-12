Роналду может вернуться в Реал: во сколько обойдется трансфер
Ювентус готов расстаться с Криштиану Роналду. Звездный португалец может вернуться в Реал.
Источник:твиттер El Chiringuito
Возвращение звезды
Агент португальского нападающего Жорже Мендеш уже контактировал с руководителями Реала по возвращению Криштиану Роналду в Мадрид.
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Ранее сообщалось, что Ювентус готов отпустить главную звезду команды. Причиной такого решения стала высокая зарплата футболиста, которая составляет 31 миллион евро в год. Это сумма без учета бонусной системы. Клуб не может в сложное для футбола время тратить такие деньги на содержание одного игрока.
Сумма трансфера Роналду
Туринцы хотят получить за продажу португальца 60 миллионов евро. Одним из главных конкурентов Реала на трансфер форварда будет Интер Майами из США. Один из их совладельцев Дэвид Бекхэм хочет видеть футболиста в команде. По данным Transfermarkt, контракт Роналду с Ювентусом истекает в конце июня 2022 года.
Сам Роналду тоже предпочитает перебраться в другой клуб, который не будет портить его имидж и будет добиваться лучших результатов.
- Ювентус 10 марта неожиданно для всех вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Туринская команда покинула престижный турнир после двух матчей с Порту. После такого провала руководство итальянского гранда хочет существенно изменить состав, отпустив ветеранов и делать ставку на молодых футболистов.
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