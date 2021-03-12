Ювентус готов расстаться с Криштиану Роналду. Звездный португалец может вернуться в Реал.

Возвращение звезды

Агент португальского нападающего Жорже Мендеш уже контактировал с руководителями Реала по возвращению Криштиану Роналду в Мадрид.

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Ранее сообщалось, что Ювентус готов отпустить главную звезду команды. Причиной такого решения стала высокая зарплата футболиста, которая составляет 31 миллион евро в год. Это сумма без учета бонусной системы. Клуб не может в сложное для футбола время тратить такие деньги на содержание одного игрока.

EXCLUSIVA de @jpedrerol



"MENDES ha hablado con el REAL MADRID de la posibilidad del REGRESO de CRISTIANO". #ChiringuitoCristiano pic.twitter.com/kwaUZt7n1S — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2021

Сумма трансфера Роналду

Туринцы хотят получить за продажу португальца 60 миллионов евро. Одним из главных конкурентов Реала на трансфер форварда будет Интер Майами из США. Один из их совладельцев Дэвид Бекхэм хочет видеть футболиста в команде. По данным Transfermarkt, контракт Роналду с Ювентусом истекает в конце июня 2022 года.

Сам Роналду тоже предпочитает перебраться в другой клуб, который не будет портить его имидж и будет добиваться лучших результатов.