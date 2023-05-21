Хочешь быть чемпионом – дерись лучше чемпиона: почему Ломаченко "проиграл" Хейни
Василий Ломаченко уже во второй раз проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. На этот раз он не смог отобрать чемпионские пояса Дэвина Хейни, хотя был очень близок к этому.
Бой между Ломаченко и Хейни длился все 12 раундов. Он был довольно близок – мощные удары проходили с обеих сторон, боксеры немало комбинировали. Ни один из них не мог похвастаться доминированием над соперником в этом поединке. Но все решили судьи. Они единогласно отдали победу Хэйни, который защитил свои чемпионские пояса. Ломаченко же в третий раз в карьере проиграл.
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Такое решение судей вызвало возмущение у публики, собравшейся в MGM Grand в Лас-Вегасе. Но и не только у них.
"Я не хочу говорить об этом. Все люди видели, что произошло сегодня", – заявил сразу после боя Ломаченко.
И даже журналист, бравший интервью с Ломаченко, спросил, не чувствует ли он, что его обокрали после этого боя.
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Двое судей отдали победу Хэйни со счетом 115:113. Еще один – Дэйв Моретти – 116:112 в пользу Хейни, чем вызвал если не откровенное непонимание, так удивление в боксерском сообществе.
Например, бывший абсолютный чемпион мира во втором полулегком весе Шакур Стивенсон присутствовал на этом бою. После оглашения результатов он вышел на ринг. И откровенно заявил, что считает именно Ломаченко победителем боя, отдав ему восемь раундов.
Даже чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд назвал оценку в 116:112 – безумием.
"Могу принять записки двух судей, но не 116:112. Респект обоим чемпионам. Но опять же – 116:112 было трудно насчитать там", – заявил по этому поводу тренер по боксу Тедди Атлас.
Он в своем комментарии также заявил, что "география была ключевой". И не зря. Все трое судей – американцы, судившие бой американского чемпиона против украинца в США. Вряд ли здесь можно говорить об откровенной манипуляции в пользу Хэйни, но трудно не заподозрить определенные симпатии к Хейни от его сограждан.
Тедди Атлас также призвал Атлетическую комиссию штата Невада провести расследование по оценкам этого боя. И получить объяснение от того же Моретти относительно его оценок.
Недовольство тем, что трое американцев судили этот бой, выразил и глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. А представители Ломаченко уже заявили, что будут обжаловать этот результат.
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Ломаченко усвоил урок из предыдущих поражений, но этого оказалось маловато
Поражение в бою против Хейни стало третьим в профессиональной карьере Ломаченко. В предыдущий раз он проиграл Теофимо Лопесу. И тогда тоже жаловался на судей, отдавших победу его сопернику.
Но в бою против Лопеса обвинения от Ломаченко были больше на фоне неудачи. На этот раз у него действительно есть причины жаловаться. Ведь он усвоил урок из этого боя.
В поединке против Хейни Ломаченко не выжидал с первых раундов, когда его соперник набирал очки, а сразу бросился в бой. Показалось, что Хейни даже не ожидал такого давления от Ломаченко.
Да и вообще весь бой Ломаченко провел на достаточно высоком уровне. Это отразилось и на статистических показателях. Он во всем превзошел Хэйни. Он нанес больше ударов – 564 против 405. И из них большее количество достигло цели – 124 против 110. Он сделал 250 джебов (29 точных) против 188 джебов в Хейне (20 – точных).
Но на записках судей победил именно Хэйни.
Видео лучших моментов боя Ломаченко – Хейни
Теперь Ломаченко нужно усвоить еще один важный урок – если хочешь победить чемпиона, тебе нужно боксировать лучше чем чемпион. Так, как это сделал тот же Хэйни в бою против Камбососа – уехал в Австралию и дважды победил. Чтобы ни у кого не возникало сомнений после оглашения результатов. Близкое сражение – это, возможно, и хорошо, но не тогда, когда противостоит "финансово более выгодный соперник".
Чтобы победить чемпиона – нужно быть гораздо лучше его. Потому что при равном бою никто чемпионский титул претенденту не отдаст.