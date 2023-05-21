Бой между Ломаченко и Хейни длился все 12 раундов. Он был довольно близок – мощные удары проходили с обеих сторон, боксеры немало комбинировали. Ни один из них не мог похвастаться доминированием над соперником в этом поединке. Но все решили судьи. Они единогласно отдали победу Хэйни, который защитил свои чемпионские пояса. Ломаченко же в третий раз в карьере проиграл.

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Такое решение судей вызвало возмущение у публики, собравшейся в MGM Grand в Лас-Вегасе. Но и не только у них.

"Я не хочу говорить об этом. Все люди видели, что произошло сегодня", – заявил сразу после боя Ломаченко.

И даже журналист, бравший интервью с Ломаченко, спросил, не чувствует ли он, что его обокрали после этого боя.

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Двое судей отдали победу Хэйни со счетом 115:113. Еще один – Дэйв Моретти – 116:112 в пользу Хейни, чем вызвал если не откровенное непонимание, так удивление в боксерском сообществе.

Например, бывший абсолютный чемпион мира во втором полулегком весе Шакур Стивенсон присутствовал на этом бою. После оглашения результатов он вышел на ринг. И откровенно заявил, что считает именно Ломаченко победителем боя, отдав ему восемь раундов.

Даже чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд назвал оценку в 116:112 – безумием.

"Могу принять записки двух судей, но не 116:112. Респект обоим чемпионам. Но опять же – 116:112 было трудно насчитать там", – заявил по этому поводу тренер по боксу Тедди Атлас.

Он в своем комментарии также заявил, что "география была ключевой". И не зря. Все трое судей – американцы, судившие бой американского чемпиона против украинца в США. Вряд ли здесь можно говорить об откровенной манипуляции в пользу Хэйни, но трудно не заподозрить определенные симпатии к Хейни от его сограждан.

Тедди Атлас также призвал Атлетическую комиссию штата Невада провести расследование по оценкам этого боя. И получить объяснение от того же Моретти относительно его оценок.

Недовольство тем, что трое американцев судили этот бой, выразил и глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. А представители Ломаченко уже заявили, что будут обжаловать этот результат.

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Ломаченко усвоил урок из предыдущих поражений, но этого оказалось маловато

Поражение в бою против Хейни стало третьим в профессиональной карьере Ломаченко. В предыдущий раз он проиграл Теофимо Лопесу. И тогда тоже жаловался на судей, отдавших победу его сопернику.

Но в бою против Лопеса обвинения от Ломаченко были больше на фоне неудачи. На этот раз у него действительно есть причины жаловаться. Ведь он усвоил урок из этого боя.

В поединке против Хейни Ломаченко не выжидал с первых раундов, когда его соперник набирал очки, а сразу бросился в бой. Показалось, что Хейни даже не ожидал такого давления от Ломаченко.

Да и вообще весь бой Ломаченко провел на достаточно высоком уровне. Это отразилось и на статистических показателях. Он во всем превзошел Хэйни. Он нанес больше ударов – 564 против 405. И из них большее количество достигло цели – 124 против 110. Он сделал 250 джебов (29 точных) против 188 джебов в Хейне (20 – точных).

Но на записках судей победил именно Хэйни.

Видео лучших моментов боя Ломаченко – Хейни

Теперь Ломаченко нужно усвоить еще один важный урок – если хочешь победить чемпиона, тебе нужно боксировать лучше чем чемпион. Так, как это сделал тот же Хэйни в бою против Камбососа – уехал в Австралию и дважды победил. Чтобы ни у кого не возникало сомнений после оглашения результатов. Близкое сражение – это, возможно, и хорошо, но не тогда, когда противостоит "финансово более выгодный соперник".

Чтобы победить чемпиона – нужно быть гораздо лучше его. Потому что при равном бою никто чемпионский титул претенденту не отдаст.