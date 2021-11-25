Раскол в украинском хоккее: спор между Федерацией и Колесниковым привел к кризису

Украинский хоккей поделился на два лагеря. С одной стороны – Федерация хоккея Украины. А со второй – хоккейные клубы во главе с владельцем Донбасса Борисом Колесниковым.

Кто должен управлять УХЛ

Шесть лет подряд чемпионат Украины по хоккею проходил под брендом УХЛ – Украинской хоккейной лиги. Соучредителем выступил лично Борис Колесников. По данным Опендатабот, он же был и одним из конечных бенефициаров (до января 2019 года). Хотя у него и дальше оставался контроль над лигой, так как среди учредителей значится хоккейный клуб Донбасс, владельцем которого до 2021 года оставался Колесников. Сейчас он в клубе – почетный президент, а официальным президентом является его сын Константин.

Но в 2021 году 50% ООО "УХЛ" перешло к всеукраинской общественной организации "Федерация хоккея Украины".

Конфликт между ФХУ и Донбассом

Еще до этого между Федерацией и хоккейным клубом возник конфликт. Причиной стали выборы главы Федерации. Однако после череды скандалов (среди которых недопуск Донбасса к участию в Континентальном кубке), все как будто затихло, и стороны даже сели за стол переговоров.

Но это только на первый взгляд. 11 ноября во время очередного заседания УХЛ Колесников покинул заседание. Все из-за голосования за смену генерального менеджера УХЛ. Федерация была недовольна работой Евгения Колычева. Вместо него выбрали Дмитрия Христича.

Подробнее Оставил без спонсоров и дискредитировал в мире: за что Украинская хоккейная лига отстранила руководителя

С Колесниковым заседание покинули еще несколько представителей хоккейных клубов, поэтому они не приняли участия в голосовании.

В тот же день после его звонка шесть игроков Донбасса покинули расположение сборной Украины, которая готовилась к товарищескому турниру в Венгрии. Единственным, кто отказался это сделать, оказался Виталий Лялька. В этот же день Донбасс расторг соглашение с игроком.

Также расположение юношеской и молодежной сборной покинули игроки клуба Молодая Гвардия – это фарм-клуб Донбасса.

Еще одним игроком, который тоже покинул сборную Украины, был Павел Таран из Краматорска.

После этого федерация решила дисквалифицировать этих игроков, пока идет официальное расследование дела. Несмотря на это решение, эти семеро хоккеистов выходили на лед в матчах УХЛ. Федерация хоккея за это причисляла им технические поражения, пригрозив исключением.

К теме Безумие в украинском хоккее: федерация и клубы судятся из-за дисквалификации игроков

24 ноября федерация официально исключила Донбасс и Краматорск из чемпионата Украины. Через несколько часов "в знак солидарности с другими украинскими клубами" о своем снятии с УХЛ заявили Мариуполь и Белый Барс, опубликовав почти идентичные сообщения.

Эти четыре клуба решили выступать в новосозданной Суперлиге. Также там должны выступить Динамо (Харьков) и Молодая Гвардия (Дружковка).

"Рейдернуть" Сокол

Но на этом все не остановилось. 24 ноября на сайте УХЛ появилась информация о том, что в Киеве создадут спортивный клуб Сокол. Он, среди прочего, будет заниматься хоккеем. И он тоже должен выступить в Суперлиге.

При этом что в Киеве уже есть хоккейный клуб Сокол. Но он пока на стороне ФХУ.

На кого работают сайт и соцсети УХЛ

Еще одним важным моментом стало то, что с 24 ноября не работает сайт УХЛ. Официально – из-за технических работ.

Между тем в фейсбуке УХЛ активно освещалась позиция клубов, которые решили покинуть УХЛ и выступать в Суперлиге.

В ФХУ уже заявили, что информацию, которую распространяют на страницах УХЛ в соцсетях, нельзя воспринимать как официальную. Так как прежнее руководство лиги так и не передало управление ими.