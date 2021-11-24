За что наказали Донбасс и Краматорск

Еще 16 ноября дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины отстранил от участия в официальных матчах семерых хоккеистов. Шесть из них представляют Донбасс (Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Александр Пересунько, Илья Коренчук, Никита Буценко и Виктор Захаров), еще один – Краматорск (Павел Таран). Это игроки, которые покинули расположение сборной Украины, когда команда находилась в Венгрии и готовилась к участию в товарищеском турнире.

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Несмотря на это решение, тренерские штабы обоих клубов решили выпускать этих игроков в матчах регулярного чемпионата УХЛ. После первого матча в ФХУ засчитали обеим командам техническое поражение. И предупредили, что за второе такое нарушение команды ожидают исключения из УХЛ. Но эти игроки снова сыграли. В Федерации дали "последний шанс" исправить ситуацию. Но это не помогло – и в третьем матче эти игроки вышли на лед. При этом в третьем матче Донбасс играл как раз против Краматорска.

"Поскольку предупреждение было оставлено без внимания и игроки Пангелов-Юлдашев, Андрейкив, Захаров, Пересунько, Коренчук, Буценко и Таран вышли на лед, дисциплинарный комитет ФХУ постановила: снять клубы Донбасс и Краматорск с чемпионата Украины по хоккею с шайбой сезона-2021/2022. Также против этих игроков и их клубов будут применены санкции, которые будут означать международную изоляцию", – говорится в заявлении федерации.

Донбасс угрожает обращением в МОК

После решения о снятии с чемпионата, хоккейный клуб Донбасс выступил с заявлением, где пригрозил обратиться к Международной федерации хоккея, а также Международный олимпийский комитет с просьбой детального изучения деятельности ФХУ за год.

"Это решение стало финальной точкой в ряде неправомерных решений ФХУ, которые нарушают нормы дисциплинарного кодекса ФХУ, а также трудового законодательства Украины. Исключая Донбасс из состава участников чемпионата Украины по хоккею, ФХУ наносит непоправимый ущерб развитию всего украинского хоккея. Продолжая отстаивать свои права, ХК Донбасс приложит все силы для утверждения демократических правил, принятых Международной федерацией хоккея, в украинском хоккейном сообществе", – говорится в заявлении донецкого клуба.