Ракицкий подарил дроны украинским военным
Источник:инстаграмм Александра Алиева
Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий внес свой вклад в поддержку ВСУ. Футболист закупил для наших бойцов дроны.
Презент от Ракицкого
Экс-футболист Динамо и национальной команды Александр Алиев похвастался новыми подарками для наших военных. Новенькие дроны на нужды украинских бойцов против России передал центральный защитник Ярослав Ракицкий.
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Презенты от бывшего защитника донецкого Шахтера и сборной Украины Алиев показал в своем инстаграмме. Александр сделал фото упакованными дронами от Ярослава. Эксдинамовец коротко прокомментировал фото.
Ярик, спасибо за подгон,
– написал Алиев.
Алиев показал подарки от Ракицкого / Скриншот из бывшего футболиста
Напомним, что Алиев с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину взял в руки оружие. Бывший футболист заверил, что будет защищать родную страну до тех пор, пока Украина не будет праздновать победу над оккупантами. Александр добавил, что не отдаст противнику украинских территорий, где родились его дети.
Ракицкий перестал "кормить" враждебную страну
- Ярослав Ракицкий мгновенно отреагировал на нападение России на Украину. 2 марта футболист покинул страну-агрессора. Украинский защитник расторг контракт с Зенитом.
- В российском чемпионате играл с конца января 2019, когда перешел из донецкого Шахтера.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и отличился 6 результативными передачами.
- После отъезда из России "выплыл" в харьковском Металлисте. Провел харьковчан в контрольном поединке. Но Металлист не собирался оформлять переход Ракицкого.
- Впоследствии Ярослав вернулся в Шахтер, чтобы сыграть за "горняков" в благотворительном турне.
- Вице-президент Металлиста Евгений Красников заявлял, что Ярослав был бы рад возвращению в сборную Украины. Но, по мнению бывшего футболиста "сине-желтых" Сергея Кравченко, Александр Петраков не будет рисковать своей репутацией, вызывая в национальную команду Ракицкого.
- Футболист в поездку во вражескую страну сыграл 54 матча в сине-желтой футболке, в которых забил 4 гола.
- Сестра Ракицкого помогает украинским футболистам трудоустроиться за границей. Дарья хочет попробовать себя в роли футбольного агента.