Презент від Ракіцького
Ексфутболіст Динамо та національної команди Олександр Алієв похизувався новими подарунками для наших військових. Новенькі дрони на потреби українських бійців у війні проти Росії передав центральний захисник Ярослав Ракіцький.
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Презенти від колишнього оборонця донецького Шахтаря та збірної України Алієв показав у своєму інстаграмі. Олександр зробив фото запакованими дронами від Ярослава. Ексдинамівець коротко прокоментував світлину.
Ярику, дякую за підгін,
– написав Алієв.
Алієв показав подарунки від Ракіцького / Скриншот із сторіс колишнього футболіста
Нагадаємо, що Алієв із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну взяв до рук зброю. Колишній футболіст запевнив, що буде боронити рідну країну до тих пір, поки Україна не святкуватиме перемогу над окупантами. Олександр додав, що не віддасть ворогу українських територій, де народились його діти.
Ракіцький перестав "годувати" ворожу країну
- Ярослав Ракіцький миттєво відреагував на напад Росії на Україну. 2 березня футболіст покинув країну-агресора. Український захисник розірвав контракт із Зенітом.
- У російському чемпіонаті грав із кінця січня 2019 року, коли перейшов із донецького Шахтаря.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 23 матчі, у яких забив 2 голи та відзначився 6 результативними передачами.
- Після від'їзду з Росії "виплив" у харківському Металісті. Провів за харків'ян у контрольному поєдинку. Але Металіст не збирався оформляти перехід Ракіцького.
- Згодом Ярослав повернувся у Шахтар, щоб зіграти за "гірників" у благодійному турне.
- Віцепрезидент Металіста Євген Красніков заявляв, що Ярослав був би радий поверненню у збірну України. Але на думку колишнього футболіста "синьо-жовтих" Сергія Кравченка, Олександр Петраков не буде ризикувати своєю репутацією, викликаючи у національну команду Ракіцького.
- Футболіст до поїздки у ворожу країну зіграв 54 матчі у синьо-жовтій футболці, у яких забив 4 голи.
- Сестра Ракіцького допомагає українським футболістам працевлаштуватись за кордоном. Дар'я хоче спробувати себе у ролі футбольного агента.