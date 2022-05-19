Ракицкая: Поддерживайте форму и верьте в себя

Сестра украинского футболиста решила напрямую помочь украинским игрокам, которые из-за войны остались без работы и любимого дела жизни. Дарья Ракицкая хочет попробовать себя в роли агента, пытающегося устроить футболистов в новые команды.

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Для того чтобы получить помощь, нужно написать Дарье, которая тоже совмещена с футболом. Сестра Ярослава назвала главные проблемы возобновления карьеры футболистов во время военных действий.

Добрый вечер, мы из Украины. Сейчас у многих украинских футболистов из-за войны восстановления профессиональной карьеры – это неопределенность, опустошение, неизвестность и какая-то потерянность.

– написала Дарья Ракицкая.

Кто такая Дарья Ракицкая

Дарья Ракицкая – украинская журналистка, которая в 2020 году запустила проект о женском футболе.

Выступала в Высшей лиге Украины по женскому футзалу, играла за киевский IMS-НУХТ.

Участвовала в соревнованиях по пляжному футболу.

Ярослав Ракицкий покинул чемпионат России

Центральный защитник покинул страну-агрессора сразу после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Ракицкий расторг контракт с Зенитом.

Во враждебной стране играл с 2019 года. В сезоне-2021/2022 провел 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

После чего "выплыл" в харьковском Металлисте и даже сыграл за харьковчан в контрольном поединке. Однако Металлист не собирался оформлять переход Ракицкого.

Также Ярослав вернулся в Шахтер, чтобы сыграть за "горняков" в благотворительных встречах.

Вице-президент Металлиста Евгений Красников уверен, что Ярослав был бы рад вызову из сборной Украины. Но, по мнению бывшего футболиста "сине-желтых" Сергея Кравченко, Александр Петраков не будет рисковать своей репутацией, приглашая в национальную команду Ракицкого.

Защитник уже имеет в своей карьере 54 матча за главную команду страны, в которых забил 4 гола.

Полный текст из публикации

Добрый вечер, мы из Украины. Сейчас у многих украинских футболистов из-за войны восстановления профессиональной карьеры – это неопределенность, опустошение, неизвестность и какая-то потерянность.

Как говорят у нас: все пройдет.

Найдем вам клуб, поможем, главное, поддерживайте форму и верьте в себя!

Футболисты, напишите мне на частных, кому нужна помощь, кто не в Украине сейчас, кто ищет команду.

P.S.: профессиональный футбол