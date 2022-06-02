Больше, чем просто футбольный матч

Главная команда страны не без нервов и валидольных минут оформила победу над шотландцами. Хотя последние играли на глазах родных болельщиков.

Стоит прочесть Продолжаем быть солидарными с вами, – Шотландия тепло поздравила Украину с победой

Подопечные Александра Петракова первыми открыли счет в матче, затем удвоили преимущество, пропустили один мяч, но гол Довбика поставил точку в поединке. Артём вывел команду в финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

Перед этим матчем украинские футболисты получили письмо с просьбой наших бойцов. Украинские военные попросили игроков пробиться на Мундиаль. Первым шагом к этому они уже сделали.

Украинские болельщики поддерживали сборную не только у Глазго. За этим поединком наблюдала вся страна. Даже воины на передовой успевают не только улучшать статистику с "хорошими 200 русскими", но и посмотреть футбол.

Бойцы территориальной обороны с прозвищами "Ахиллес" и "Гуцул" горячо поддерживали национальную команду. Наши военные очень эмоционально отреагировали на первый гол в ворота Шотландии. Автором этого мяча стал капитан Андрей Ярмоленко, красиво закончивший атаку после невероятной передачи из глубины поля от Руслана Малиновского.

Сборная подарила немного хороших эмоций нашим воинам, которые каждый день защищают Украину от проклятых оккупантов.

Как наши воины смотрели матч сборной на передовой: смотрите видео

Кроме Ярмоленко и Довбика, в воротах соперника отличился Роман Яремчук. Уроженец Львова побежал праздновать свой гол на трибуну с фанатами украинских болельщиков.

Наши ребята прекрасно знали, какая ответственность лежит на их плечах, и справились с этой задачей. Сборная обыграла шотландцев со счетом 1:3.

Интересно, что в послематчевых интервью Руслан Малиновский и главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков посвятили эту победу всей стране.

Важно. Уже 5 июня подопечные Петракова сыграют на выезде против Уэльса в финальной борьбе за Мундиаль. Стартовый свисток судьи раздастся в 19:00.