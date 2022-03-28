Тренируется в харьковском клубе
32-летний украинский защитник сыграл за харьковский клуб в товарищеском матче против Истанбула. Именно эта турецкая команда интересовалась Ярославом Ракицким.
К теме Ракицкий близок к тому, чтобы перейти в новый клуб
Футболист вышел на футбольное поле во втором тайме и помог Металлисту одержать победу со счетом 2:1. Все голы были забиты во второй части матча. За харьковчан дублем отличился Руслан Фомин.
Напомним, что Ракицкий немедленно расторг контракт с российским Зенитом после того, как Россия 24 февраля напала на Украину. Пока футболист находится без клуба.
Карьера Ярослава Ракицкого
- Ярослав Ракицкий – воспитанник донецкого Шахтера, который в 2019 году перешел в российский Зенит.
- До 2 марта 2022-го играл в стране-агрессоре.
- В сезоне-2021/2022 провел 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 6 ассистов.