Кравченко: Он хороший мужчина и патриот своей страны

После своего вояжа в Россию Ярослав Ракицкий уже успел потренироваться с двумя украинскими клубами – Металлистом и Шахтером, за который раньше выступал. Защитник поможет "горнякам" в благотворительных матчах в поддержку Украины.

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После его приезда с вражеского чемпионата начались разговоры о возможном возвращении футболиста в сборную Украины, куда он закрыл дорогу после перехода в Зенит.

По словам бывшего игрока "сине-желтых" Сергея Кравченко, Александр Петраков не будет рисковать репутацией. Главный тренер не будет включать в заявку сборной Украины Ракицкого, чтобы не было лишних разговоров вокруг такого поступка.

Ракицкий обозначил свою позицию в первый или второй день войны. Но ситуация, когда он поехал в Зенит, для меня немного непонятна. Но я не хочу его судить и обсуждать. Футболист он хорош, или вызвать его в сборную – решать Петракову. Не могу сказать, что я его хорошо знаю, но знаю, что он – добрый человек и патриот своей страны. Но, я думаю, что Петраков его не вызовет, чтобы не было лишних разговоров,

– сказал игрок Черноморца.

Подробности. Ярослав Ракицкий уже имеет в своей карьере 54 матча сборной Украины, в которых забил 4 гола.

28 апреля украинская сборная планирует собраться, чтобы начать подготовку к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.