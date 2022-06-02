Презент от Ракицкого

Экс-футболист Динамо и национальной команды Александр Алиев похвастался новыми подарками для наших военных. Новенькие дроны на нужды украинских бойцов против России передал центральный защитник Ярослав Ракицкий.

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Презенты от бывшего защитника донецкого Шахтера и сборной Украины Алиев показал в своем инстаграмме. Александр сделал фото упакованными дронами от Ярослава. Эксдинамовец коротко прокомментировал фото.

Ярик, спасибо за подгон,

– написал Алиев.



Алиев показал подарки от Ракицкого / Скриншот из бывшего футболиста

Напомним, что Алиев с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину взял в руки оружие. Бывший футболист заверил, что будет защищать родную страну до тех пор, пока Украина не будет праздновать победу над оккупантами. Александр добавил, что не отдаст противнику украинских территорий, где родились его дети.

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