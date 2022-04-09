Новый-старый клуб
Ярослав Ракицкий после разрыва соглашения с российским Зенитом находится без клуба. Защитник некоторое время поддерживал форму в харьковском Металлисте, но вскоре вернется в не чуждый футболисту Шахтер.
Стоит узнать Футболист Шахтера ищет отца, пропавшего в Донецкой области во время войны
Пока неизвестно, идет ли речь о трансфере. Возможно, в составе горняков Ракицкий тоже будет поддерживать форму и сыграет за команду в благотворительных матчах.
Напомним, что 2 марта 2022 года Ракицкий досрочно покинул Зенит из-за начавшегося 24 февраля нападения России на Украину.
Шахтер получил разрешение выехать за границу, где проведет ряд благотворительных матчей в поддержку Украины. Все вырученные от встреч средства пойдут на ВСУ. Первый поединок дончане сыграют в Греции против Олимпиакоса (9 апреля).
Карьера Ракицкого в Шахтере
- Ярослав Ракицкий – воспитанник донецкого клуба.
- За главную команду начал выступать в 2009 году.
- До января 2019 года защитник выступал исключительно за "горняков". Дальше совершил очень скандальный поступок – перешел в чемпионат России. Футболист подписал контракт с Зенитом.