Рад, что буду работать с таким тренером: игроки "Динамо" впервые оценили назначение Луческу
Футболисты "Динамо" Георгий Цитаишвили и Беньямин Вербич прокомментировали назначение Мирчи Луческу главным тренером команды. Приглашение Луческу вызвало большой резонанс, ведь до этого он работал в "Шахтере" – главном конкуренте "Динамо".
Оба футболиста высказали свои мнения о назначении 74-летнего Луческу в комментарии "Футбол news".
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Результат будет
Цитаишвили, который принял участие в 13 матчах "Динамо" в сезоне, убежден, что команда достигнет результата. Он заявил, что президент клуба Игорь Суркис выполнил просьбу болельщиков назначить иностранца.
"Приедем назад – посмотрим, что будет. Ожидания, что Луческу поможет команде, что мы добьемся тех успехов, которых он достигал. Болельщики требовали иностранца, какого-то нового тренера. Игорь Михайлович дал этого тренера.
Главное – результат. Когда будет результат – тогда все нормально отнесутся к этому. Будем слушать и понимать, что требуют. Почему-то мне кажется, что результат будет. А там посмотрим", – сказал Цитаишвили.
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О Луческу не знаю
Словенский лидер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, что мало знает о Луческу.
Я о Луческу знаю очень мало. Знаю, что он работал в "Шахтере" 12 лет, что он один из лучших тренеров в мире по трофеям. Рад, что буду работать с таким тренером. А там посмотрим, как будет на тренировках. Ему нужно дать шанс, чтобы он показал, что хороший тренер,
– заявил Вербич.
Он признался, что назначение Луческу удивило его. Также словенец уверен, что победы успокоят болельщиков, которые выступили против назначения Луческу.
"Мы можем только смотреть вперед и радоваться, что с нами работает такой тренер. Было несколько других кандидатов. Назначение Луческу принял, как сюрприз. Никто не ожидал этого тренера, но президент так решил. Посмотрим, как будет", – отметил футболист.
Луческу в "Динамо": главное
- Мирча Луческу 23 июля стал тренером "Динамо". Контракт подписан на 2 года с опцией продления.
- СМИ сообщают, что зарплата Луческу в "Динамо" составит 1,2 миллиона евро в год.
- В контракте также предусмотрены бонусы за выполнение различных задач. В таком случае зарплата может превысить 3 миллионов евро.
- Помощником Луческу в "Динамо" может стать Александр Спиридон. Тандем работал в "Шахтере".