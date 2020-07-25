Футболисты "Динамо" Георгий Цитаишвили и Беньямин Вербич прокомментировали назначение Мирчи Луческу главным тренером команды. Приглашение Луческу вызвало большой резонанс, ведь до этого он работал в "Шахтере" – главном конкуренте "Динамо".

Оба футболиста высказали свои мнения о назначении 74-летнего Луческу в комментарии "Футбол news".

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Результат будет

Цитаишвили, который принял участие в 13 матчах "Динамо" в сезоне, убежден, что команда достигнет результата. Он заявил, что президент клуба Игорь Суркис выполнил просьбу болельщиков назначить иностранца.

"Приедем назад – посмотрим, что будет. Ожидания, что Луческу поможет команде, что мы добьемся тех успехов, которых он достигал. Болельщики требовали иностранца, какого-то нового тренера. Игорь Михайлович дал этого тренера.

Главное – результат. Когда будет результат – тогда все нормально отнесутся к этому. Будем слушать и понимать, что требуют. Почему-то мне кажется, что результат будет. А там посмотрим", – сказал Цитаишвили.

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О Луческу не знаю

Словенский лидер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, что мало знает о Луческу.

Я о Луческу знаю очень мало. Знаю, что он работал в "Шахтере" 12 лет, что он один из лучших тренеров в мире по трофеям. Рад, что буду работать с таким тренером. А там посмотрим, как будет на тренировках. Ему нужно дать шанс, чтобы он показал, что хороший тренер,

– заявил Вербич.

Он признался, что назначение Луческу удивило его. Также словенец уверен, что победы успокоят болельщиков, которые выступили против назначения Луческу.

"Мы можем только смотреть вперед и радоваться, что с нами работает такой тренер. Было несколько других кандидатов. Назначение Луческу принял, как сюрприз. Никто не ожидал этого тренера, но президент так решил. Посмотрим, как будет", – отметил футболист.

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