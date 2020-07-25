Футболісти "Динамо" Георгій Цітаішвілі та Беньямін Вербич прокоментували призначення Мірчі Луческу головним тренером команди. Запрошення Луческу викликало неабиякий резонанс, адже до того він працював у "Шахтарі" – головному конкуренті "Динамо".

Обидва футболісти висловили свої думки про призначення 74-річного Луческу в коментарі "Футбол news".

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Результат буде

Цітаішвілі, який взяв участь у 13 матчах "Динамо" в сезоні, переконаний, що команда досягне результату. Він заявив, що президент клубу Ігор Суркіс виконав прохання вболівальників призначити іноземця.

"Приїдемо назад – подивимося, що буде. Очікування, що Луческу допоможе команді, що ми доб'ємося тих успіхів, яких він досягав. Вболівальники вимагали іноземця, якогось нового тренера. Ігор Михайлович дав цього тренера.

Головне – результат. Коли буде результат – тоді всі нормально поставляться до цього. Будемо слухати і розуміти, що вимагають. Чомусь мені здається, що результат буде. А там подивимося", – сказав Цітаішвілі.

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Про Луческу не знаю

Словенський лідер "Динамо" Беньямін Вербич розповів, що мало знає про Луческу.

Я про Луческу знаю дуже мало. Тільки знаю, що він працював у "Шахтар" 12 років, що він один з найкращих тренерів у світі по трофеях. Радий, що буду працювати з таким тренером. А там побачимо, як буде на тренуваннях. Йому треба дати шанс, щоб він показав, що хороший тренер,

– заявив Вербич.

Він зізнався, що призначення Луческу здивувало його. Також словенець впевнений, що перемоги заспокоять вболівальників, які виступили проти призначення Луческу.

"Ми можемо тільки дивитися вперед і радіти, що з нами працює такий тренер. Було декілька інших кандидатів. Призначення Луческу сприйняв, як сюрприз. Ніхто не очікував цього тренера, але президент так вирішив. Подивимося, як буде", – зазначив футболіст.

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