Представитель ультрас киевского "Динамо" Декстер вскоре после встречи фанатов с Игорем Суркисом высказал то, что после назначения тренером команды Мирчи Луческу чувствует большинство поклонников "бело-синих".

Его слова цитирует "Главком" со ссылкой на "Брутальный футбол".

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"Суркис не очень понимает, в чем проблема. Он вообще не понимает, почему люди недовольны. Он готов проглотить все, что Мирча Луческу говорил до этого. Похоже, что он не рассматривал других кандидатур. Похоже, что Игорь Михайлович считает клуб своей игрушкой. Считает, что может играть с ней, как захочет, а все люди, которые ходят на стадион, просто наблюдатели. Жаль, что так, но, похоже, именно это он имел в виду", – сказал Декстер.

Мы не оставим это просто так. Вчера звонили люди со всей Украины и не только Украины. Говорят, что у них внутри все оборвалось, они не знают, как дальше болеть за этот клуб при таком главном тренере. Нужно понимать, что проблема не в тренере, а в людях, которые его назначили. У нас шок. Мы до конца верили, что это какой-то троллинг, шутка, неудачный пранк.

Увольнение Михайличенко и назначение Луческу: коротко