Работают над организацией боя: Усик рассказал, когда ожидать реванш с Джошуа
Источник:The Independent
Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал, что реванш с Энтони Джошуа может состояться уже весной 2022 года. Украинский боксер также подчеркнул, что вероятность отказа от повторного поединка с британцем даже не рассматривается.
"Мое дело – думать о себе"
Александр Усик отметил, что обе команды уже готовятся к проведению второго боя.
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Реванш определенно состоится. Промоутеры уже работают над этим. Бой может состояться уже весной. Это скорей всего,
– сказал Усик.
Украинский боксер подчеркнул, что не акцентирует внимание на соперниках, его главная цель – это работа над собой.
"Я не думаю о своих соперниках и об их шансах в бою со мной. Мое дело – думать о себе, улучшать себя каждый день", – добавил Александр.
Усик – Джошуа: что известно о предстоящей встрече боксеров
- 25 сентября на стадионе Тоттенхэма Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у британца чемпионские титулы.
- Украинец одержал победу единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Усик был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника на глазах его родных болельщиков.
- Энтони планирует вернуть свои титулы, он уже активировал опцию в контракте о реванше.
- Украинский боксер заявил, что хочет провести следующий поединок с Джошуа при поддержке родных трибун, на НСК "Олимпийский".
- Энтони заверил, что не против встретиться с Усиком в Украине.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что готов начать переговоры относительно будущего реванша между украинцем и британцем.