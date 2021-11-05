"Моя справа – думати про себе"

Олександр Усик зазначив, що обидві команди вже готуються до проведення другого бою.

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Реванш безперечно відбудеться. Промоутери вже працюють над цим. Бій може відбутися вже навесні. Це найшвидше,

– сказав Усик.

Український боксер наголосив, що не акцентує увагу на суперниках, його головна мета – це робота над собою.

"Я не думаю про своїх суперників і про їхні шанси в бою зі мною. Моя справа – думати про себе, покращувати себе щодня", – додав Олександр.

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