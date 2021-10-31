Бій може відбутися на НСК "Олімпійський"

Кличко розповів, що за контрактом матч-реванш повинен пройти впродовж 6 місяців. Наразі розглядається місце проведення поєдинку.

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Мер Києва наголосив, що для вибору остаточного місця проведення необхідна згода двох сторін, проте він сподівається, що бій все ж таки відбудеться у столиці на НСК "Олімпійський".

Ми намагаємося, щоб навесні бій відбувся у Києві на "Олімпійському". Побачимо, як у нас переговори будуть проходити. Намагаємося все зробити для того, щоб нашого вітчизняного спортсмена підтримував стадіон, підтримували українці і бій відбувся у Києві,

– сказав Кличко.

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