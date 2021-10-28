В сентябре Усик и Джошуа встретились в Лондоне. 12-раундовый бой завершился победой украинца, он одержал победу единогласным решением судей.
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Реванш состоится весной 2022 года. О реванше мы уже договорились, а сейчас осталось договориться о деталях. Именно о том, где и когда он состоится,
– сказал Красюк.
Усик хочет провести реванш в Украине
- Британец уже активировал опцию в контракте о реванше.
- Команда Усика подчеркнула, что хочет провести бой в Украине на НСК "Олимпийский".
- Недавно Джошуа заявил, что о месте боя с Усиком лучше спрашивать его промоутеров.
- Однако он заверил, что не против встретиться с Усиком в Украине.