Дождался: ПСЖ реализовал свои санкции в отношении Месси, несмотря на прощение аргентинца
Источник:Инстаграмм ПСЖ
Французский гранд решил не идти на уступки звездному игроку. Лионель попал под санкции.
Извинения Месси в сторону ПСЖ ему не помогли. Столичный коллектив не включил аргентинца в заявку на матч.
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Ни обещаний, ни извинений
Парижане решили не идти на уступки аргентинцу, не смотря на его звездный статус. Французский гранд не включил многократного обладателя "Золотого мяча" в заявку на матч с Труа. Таким образом, ПСЖ выполнил свое обещание, которое клуб дал раньше, а именно отстранить Месси от команды на две недели. Лионель приносил извинения команде за свою несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию и жил в ожидании решения французского гранда, однако клуб решил действовать максимально радикально и не простить Лионеля.
Данная ситуация заставила ПСЖ пересмотреть свои цели по продлению контракта с аргентинским футболистом. Ряд скандалов, возникших вокруг Месси, и его поведение в целом не мотивирует парижан продолжать сотрудничество с Лионелем. Аргентинский игрок, скорее всего, покинет столичный коллектив по окончании сезона и отправится в новое путешествие в качестве свободного агента.
Трансферная сага Месси
- Месси активно сватают в его родную Барселону, которая "двумя руками за", чтобы Лионель вернулся в Каталонию. К тому же близкий друг аргентинца Луис Суарес нечаянно "анонсировал" камбек Месси в состояние "сине-гранатовых". Добивая ситуацию, у Лионеля возник еще один конфликт в ПСЖ, из-за чего он ушел с тренировки. В одном из матчей фанаты парижан освистали аргентинского футболиста
- К тому же Месси рассматривал вариант с переездом в МЛС, а именно в Интер Майами, за который выступает украинский центрбек Сергей Кривцов. 29 клубов американской лиги готовы вместе платить зарплату Лионелю, чтобы тот перебрался в любой коллектив МЧС. Также отец Месси должен был провести встречу с представителем Интер Майами.
- Одним из фантастических вариантов остается переход аргентинца в Аль-Хилаль. Саудовский коллектив уже предложил Месси соглашение, в котором отмечено, что Лионель будет получать в Аль-Хилале более 400 миллионов евро в год, что вдвое больше, чем Криштиану Роналду. Также саудовский коллектив готов приобрести ряд игроков Барселоны, с которыми Месси "громил" всю Европу Все для того чтобы аргентинец согласился перейти в Аль-Хилаль.