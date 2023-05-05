Лионель Месси записал видеообращение, в котором объяснил свои действия. Аргентинец нашел себе оправдание.

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Сделал выводы

Многократный обладатель "Золотого мяча" не готов с тотальным скандалом покину ПСЖ. Аргентинская легенда записала видео, в котором он внес объяснение в нашумевшую ситуацию с его несанкционированной поездкой в Саудовскую Аравию. Французский гранд за путешествия Месси, которые он не согласовал с клубом, отстранил футболиста на две недели. Теперь Лионель ждет вердикта ПСЖ.

Я думал, что у нас будет день отдыха, как обычно. У меня уже была организована поездка, и я не мог ее упразднить. Я уже однажды отменил ее раньше. Я извиняюсь перед моими партнерами по команде и жду, что решит клуб по поводу меня,

– сказал Месси.

Напомним, что аргентинский футболист, скорее всего, покинет французский гранд по завершению сезона, поскольку стороны не могут согласовать условия продления контракта с Месси и с футболистом. возник ряд скандалов. Среди главных претендентов на Лионеля оказались Барселона, являющаяся фаворитом в битве за футболиста, Аль-Хилаль, который каким образом готов затащить аргентинца в свой состав., и Интер Майами, который совместными усилиями команд МЛС питает надежды на удивление.

Месси в состоянии парижан