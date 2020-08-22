23 августа ПСЖ встретится с "Баварией" в финальном матче Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команды взять трофей в этом противостоянии.

ПСЖ – Бавария: прогноз

В полуфинале обе команды одолели соперников с одинаковым счетом 0:3, пишет 24 канал. Возможно, несколько легче матч сложился для ПСЖ. Уже в первом тайме благодаря голам Маркиньоса и Ди Марии французский клуб уже уверенно вел в счете 0:2. Во второй 45-минутке еще один результативный удар в свой актив записал Бернат и довел счет до разгромного 0:3.

К теме: ПСЖ – Бавария: анонс на финал Лиги чемпионов сезона 2019/20

Французский клуб впервые за 16 лет сыграет в финале Лиги чемпионов. Последний раз представитель Франции выступал в финальном поединке еще в 2004 году, когда "Монако" уступил "Порту".

ПСЖ не сможет рассчитывать на основного голкипера Наваса. Вратарь получил травму бедра в матче 1/2 финала. Скорее всего помощником команде из Парижа в этой встрече не будет и полузащитник Идрисса Гуйе, у игрока проблемы с мышцами.

Но есть и позитивные новости для парижан. После травм восстановились Тьяго Силва, Левен Курзава и Марко Верратти.

Во втором полуфинальном матче "Бавария" благодаря высокому прессингу с первых минут и результативным ударам Гнабри вел в первом тайме 0:2. Уже за две минуты до конца основного времени голом отметился польский форвард роберт Левандовский. Уверенная победа мюнхенцев – 0: 3.

Команды восемь раз встречались между собой в групповом этапе Лиги чемпионов. Тут вкус победы больше почувствовал ПСЖ. Французский клуб 5 раз праздновал успех, а "Бавария" – 3 победы.

Обе команды забили в 8 матчах одинаковое количество голов – 11 результативных ударов.

Ни разу финальный свисток судьи не зафиксировал ничейный счет. Наиболее разгромный исход в противостоянии был аж 22 октября 1997 года (5:1 в пользу мюнхенцев). Последние два матча между этими командами болельщики видели в 2017 году. Тогда сперва клуб из Парижа разгромил в "сухую" "Баварию" (3:0), а уже спустя меньше, чем три месяца мюнхенцы взяли реванш 3:1.

Кто станет обладателем трофея узнаем уже в воскресенье, 23 августа, в 22:00.

ПСЖ – Бавария: что прогнозируют букмекеры

Небольшое преимущество букмекеры Parimatch отдают "Баварии". На победу мюнхенцев стоит коэффициент 2,08. А на победу ПСЖ – 3,20. Ничья – 4,10.

Специалисты считают, что любая из команд не победит лишь в один гол. Победа ПСЖ в один гол – 5,00, а "Баварии" – 4,20.

Эксперты верят, что в матче будет забито не меньше 3-х голов – 4,10. Скорее всего болельщики смогут увидеть лишь один гол в исполнении команд – 2,80. Счет первой 45-минутки также может быть "сухими" 0:0 – 4,30.

Первыми счет в финальном поединке откроет "Бавария" – 1,72. А на то, что ПСЖ первым огорчит голкипера соперника – 2,12.

Возможно, что точку в матче поставит команда из Мюнхена – 1,72. то, что ПСЖ забьет последний гол во встрече – 2,12.

"Тотал матча 2-3 гола" – 2,40. На ничью хотя бы в одном тайме стоит коэффициент – 1,71.