В воскресенье, 23 августа, французский ПСЖ и немецкая "Бавария" определят победителя Лиги чемпионов сезона 2019/20. О самом главном перед поединком – читайте на Спорт24.

ПСЖ – Бавария: главное

Что: финал Лиги чемпионов

Где: "Эштадиу да Луж", Лиссабон, Португалия

Когда: Пятница, 23 августа, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

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Что известно о ПСЖ

ПСЖ седьмой раз подряд стал чемпионом Франции, в очередной раз не получив достойной конкуренции. Также парижане после года перерыва выиграли национальный Кубок, но вряд ли эти успехи сильно порадовали болельщиков и руководство.

Все-таки в Париже давно ждут победы в Лиге чемпионов. Звездный состав, на бумаге, способен на это, но дальше четвертьфинала клуб пока не добирался.

ПСЖ забивал во втором тайме в 17 последних выездных матчах подряд;

В последних 6 выездных матчах ПСЖ и забивал, и пропускал;

ПСЖ выиграл все четыре официальных матча после рестарта сезона.

Что известно о "Баварии"

Шансы "Баварии" на победу в финале – значительно выше. Немецкий гранд в четвертьфинале удивительно легко опозорил "Барселону" со счетом 8:2, камня на камне не оставив от Месси и Ко. После такой феерии именно мюнхенцев не безосновательно стали называть главным фаворитом Лиги чемпионов.

У Ганса-Дитера Флика нет проблем с составом – за исключением Павара, все остальные игроки готовы к битве за финал. Невероятная форма "Баварии" обязывает отдавать полное преимущество действующему чемпиону Германии.

Прогноз букмекеров

Авторитетная букмекерская контора William Hill считает "Баварию" фаворитом противостояния. На победу мюнхенцев в основное время принимают ставки с коэффициентом 2. В аналогичный триумф ПСЖ верят чуть меньше – 3,2. На ничью, которая переведет игру в экстра-тайм, ставят 4,2.

Победу французов в дополнительное время оценивают в 13, а немцев – 11. В серии пенальти шансы команд считают равными – по 13.

В компании PariMatch предпочитают мюнхенскую команду. На успех "Баварии" можно сделать ставку с коэффициентом 2,05, а на победу парижан – 3,2. Ничейный результат здесь оценили в 4,2.

История противостояний

Клубы из Германии и Франции встретятся в финале главного клубного турнира Европы впервые с 1976 года, когда "Бавария" обыграла "Сент-Этьен" со счетом 1:0.

Все восемь предыдущих встреч ПСЖ и "Баварии" состоялись на групповых этапах Лиги чемпионов. Парижане выиграли в пяти матчах, мюнхенцы – в трех.

Интересно, что ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов/Кубка чемпионов впервые в истории, а "Бавария" – в одиннадцатый раз и может выиграть шестой титул.