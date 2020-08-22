23 серпня ПСЖ зустрінеться з "Баварією" у фінальному матчі Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команди взяти трофей у цьому протистоянні.

ПСЖ – Баварія: прогноз

У півфіналі обидві команди здолали суперників з однаковим рахунком 0:3, пише 24 канал. Можливо, дещо легше матч склався для ПСЖ. Вже у першому таймі завдяки голам Маркіньоса та Ді Марії французький клуб вже впевнено вів у рахунку 0:2. У другій 45-хвилинці ще один результативний удар на свій актив записав Бернат та довів рахунок до розгромного 0:3.

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Французький клуб вперше за 16 років зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Останній раз представник Франції виступав у фінальному поєдинку ще у 2004 році, коли "Монако" поступився "Порту".

ПСЖ не зможе розраховувати на основного голкіпера Наваса. Воротар отримав травму стегна у матчі 1/2 фіналу. Швидше за все помічником команді з Парижа у цій зустрічі не буде і півзахисник Ідрісса Гуйє, у гравця проблеми з м'язами.

Але є і позитивні новини для парижан. Після травм відновились Тьяго Сілва, Левен Курзава та Марко Верратті.

У другому півфінальному матчі "Баварія" завдяки високому пресингу з перших хвилин та результативним ударам Гнабрі вів у першому таймі 0:2. Вже за дві хвилини до кінця основного часу голом відзначився польський форвард Левандовський. Впевнена перемога мюнхенців – 0:3.

Команди вісім разів зустрічались між собою у груповому етапі Ліги чемпіонів. Тут смак перемоги більше відчув ПСЖ. Французький клуб 5 разів святкував успіх, а "Баварія" – 3 звитяги.

Обидві команди забили у 8 матчах однакову кількість голів – 11 результативних ударів.

Жодного разу фінальний свисток судді не зафіксовував нічийний рахунок. Найбільш розгромний результат у протистоянні був аж 22 жовтня 1997 року (5:1 на користь мюнхенців). Останні два матчі між цими командами вболівальники бачили у 2017 році. Тоді спершу клуб з Парижа розгромив у "суху" "Баварію" (3:0), а вже через менше, ніж три місяці мюнхенці взяли реванш 3:1.

Хто стане володарем трофею дізнаємось вже у неділю, 23 серпня, о 22:00.

ПСЖ – Баварія: що прогнозують букмекери

Невелику перевагу букмекери Parimatch віддають "Баварії". На перемогу мюнхенців стоїть коефіцієнт 2,08. А на звитягу ПСЖ – 3,20. Нічия – 4,10.

Спеціалісти вважають, що будь-яка з команд не переможе лише в один гол. Перемога ПСЖ в один гол – 5,00, а "Баварії" – 4,20.

Експерти вірять, що у матчі буде забито не менше 3-х голів – 4,10. Швидше за все вболівальники зможуть побачити лише один гол у виконанні команд – 2,80. Рахунок першої 45-хвилинки також може бути "сухим" 0:0 – 4,30.

Першими рахунок у фінальному поєдинку відкриє "Баварія" – 1,72. А на те, що ПСЖ першим засмутить голкіпера суперника – 2,12.

Можливо, що крапку у матчі поставить команда з Мюнхена – 1,72. Те, що ПСЖ заб'є останній гол у зустрічі – 2,12.

"Тотал матчу 2-3 голи" – 2,40. На нічию хоча б в одному таймі стоїть коефіцієнт – 1,71.