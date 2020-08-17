Голкипер ПСЖ Кейлор Навас пропустит матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Лейпцига". Костариканский вратарь получил повреждение в матче предварительного раунда против " Аталанты"

О том, что Навас не поможет команде в важном еврокубковом поединке сообщает Goal.com.

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Выбыл основной голкипер

У игрока травма бедра. Навас не участвует в совместных тренировках с командой. Сколько нужно будет времени на восстановление пока неизвестно.

Добавим, что повреждение он получил во второй части второго тайма против "Аталанты". Навас пытался продолжить игру, но был вынужден покинуть поле.

Вместо Наваса на замену вышел Рико. Скорее всего именно последний и сыграет в полуфинальном поединке. Матч 1/2 финала против "Лейпцига" состоится уже 18 августа.

Добавим, что в дебютном сезоне Навас сыграл за ПСЖ в 34 поединках, где пропустил в них 25 голов (провел 19 "сухих" матчей). Скорее всего помощником ПСЖ в этом матче не будет и полузащитник Идрисса Гуйе, у игрока проблемы с мышцами.

Но есть и позитивные новости для парижан. После травм восстановились Тьяго Силва, Левен Курзава и Марко Верратти.