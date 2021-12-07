Промоутер рассказал, почему Ломаченко лучший соперник для Камбососа прямо сейчас
Источник:ютуб-канал "Бегущий Банкир"
Джордж Камбосос после того, как стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и WBC Franchise, пытается определиться со следующим соперником. Среди потенциальных оппонентов австралийца нашлось место и Василию Ломаченко.
Бой с Ломаченко в Австралии – оптимальный вариант для Камбососа
Украинец в случае победы над Ричардом Комми 11-го декабря вряд ли откажется драться с Камбососом. Но далеко не факт, что Джордж даст шанс Ломаченко.
К слову Не Ломаченко: Камбосос предпочел бой с болтливым американцем
В то же время промоутер Александр Красюк считает, что бой с украинцем был бы наиболее прибыльным для Камбососа. Он заявил, что в Австралии есть все составляющие, чтобы принять такой бой.
Бой с Ломаченко в Австралии – оптимальный вариант для Камбососа. Австралия – это индивидуальный рынок, который не полагается ни на Европу, ни на Америку. Они самодостаточны, они имеют PPV, зритель, платежеспособность – все три прибыльные составляющие бокса,
– сказал Красюк.
Он добавил, что в Австралии эти три составляющие в достаточном объеме, что дает возможность удовлетворить запросы всех участников, включая промоутеров.
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Реальна ли встреча Ломаченко и Камбососа
- 28-го ноября Камбосос отобрал все чемпионские титулы у обидчика Ломаченко – Теофимо Лопеса. Американец не станет следующим соперником Джорджа, ведь в их контракте не был прописан реванш.
- Среди потенциальных претендентов Камбососа является чемпион WBC Девин Хейни, который 5-го декабря уверенно одолел Джозефа Диаса. Сам австралиец заявлял, что хочет встретиться с Девин.
- Также Камбосос намекал на встречу с Джервонтой Дэвисом. Американец 6-го декабря побил Исаака Круза.
- Интересно, что до победы над Лопесом 28-летний австралиец обещал дать шанс Ломаченко. В команде Джорджа не исключают, что Ломаченко может стать их следующим соперником.
- Ломаченко возглавляет рейтинг WBO и может стать обязательным соперником для Камбососа.