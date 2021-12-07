Промоутер рассказал, почему Ломаченко лучший соперник для Камбососа прямо сейчас

Джордж Камбосос после того, как стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и WBC Franchise, пытается определиться со следующим соперником. Среди потенциальных оппонентов австралийца нашлось место и Василию Ломаченко.

Бой с Ломаченко в Австралии – оптимальный вариант для Камбососа

Украинец в случае победы над Ричардом Комми 11-го декабря вряд ли откажется драться с Камбососом. Но далеко не факт, что Джордж даст шанс Ломаченко.

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В то же время промоутер Александр Красюк считает, что бой с украинцем был бы наиболее прибыльным для Камбососа. Он заявил, что в Австралии есть все составляющие, чтобы принять такой бой.

Бой с Ломаченко в Австралии – оптимальный вариант для Камбососа. Австралия – это индивидуальный рынок, который не полагается ни на Европу, ни на Америку. Они самодостаточны, они имеют PPV, зритель, платежеспособность – все три прибыльные составляющие бокса,

– сказал Красюк.

Он добавил, что в Австралии эти три составляющие в достаточном объеме, что дает возможность удовлетворить запросы всех участников, включая промоутеров.

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