Камбосос выбрал Дэвиса
28-летний Камбосос считает, что бой с Дэвисом более грандиозный, чем с Ломаченко. И это несмотря на то, что Ломаченко бывший чемпион мира в трех дивизионах и двукратный олимпийский чемпион.
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Я думаю, что бой с Дэвисом больше, чем с Ломаченко. Лопес победил Василия, он также побил Комми, поэтому "Танк", а еще Райан Гарсия,
– сказал Камбосос.
Относительно Райана Гарсии, то Камбосос рассматривает бой с американцем из-за его популярности.
"У него много подписчиков, поэтому если Гарсия сможет одержать хорошую победу, возможно, в январе, и при этом будет круто выглядеть, то он однозначно будет в обойме", – резюмировал Джордж.
Интересно, что Камбосос не упомянул о Девине Хейни. До недавнего времени он неоднократно заявлял, что хочет сразиться с чемпионом WBC.
Ситуация в легком весе
- В ночь на 28 ноября Камбосос отобрал все чемпионские титулы у Теофимо Лопеса. Австралиец победил Лопеса единогласным решением судей.
- После Камбососа в ринг вышел Девин Хейни. Чемпион WBC, претендующий на бой с Камбососом, уверенно одолел Джозефа Диаса.
- Зато Джервонта Дэвис в ночь на 6 декабря побил Исаака Круза. Выход Ломаченко в ринг состоится 11 декабря. Украинец сразится против Ричарда Комми.
- Потенциально Хейни, Дэвис или Ломаченко могут стать соперниками Камбососа в титульном поединке.