Камбосос выбрал Дэвиса

28-летний Камбосос считает, что бой с Дэвисом более грандиозный, чем с Ломаченко. И это несмотря на то, что Ломаченко бывший чемпион мира в трех дивизионах и двукратный олимпийский чемпион.

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Я думаю, что бой с Дэвисом больше, чем с Ломаченко. Лопес победил Василия, он также побил Комми, поэтому "Танк", а еще Райан Гарсия,

– сказал Камбосос.

Относительно Райана Гарсии, то Камбосос рассматривает бой с американцем из-за его популярности.

"У него много подписчиков, поэтому если Гарсия сможет одержать хорошую победу, возможно, в январе, и при этом будет круто выглядеть, то он однозначно будет в обойме", – резюмировал Джордж.

Интересно, что Камбосос не упомянул о Девине Хейни. До недавнего времени он неоднократно заявлял, что хочет сразиться с чемпионом WBC.

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