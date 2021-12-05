12 раундов завершились победой чемпиона

Поединок длился все 12 раундов. В нелегкой борьбе Хейни победил своего соперника и в четвертый раз защитил титул и в четвертый раз WBC.

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Все судьи отдали победу Девину– 116:112, 117:111, 117:111.

Сам бой проходил в довольно низком темпе, оба боксера отдавали предпочтение защите. Хотя в начале боя Диас был несколько активнее, ему удалось забрать несколько стартовых раундов. Но потом Хейни перехватил инициативу, работал техничнее и агрессивнее своего оппонента.

Видео поединка

В конце поединка Джозеф снова прибавил и едва не поразил Хейни, но тот сумел выстоять до конца 12-го раунда.

Видео момента