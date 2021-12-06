Победа с травмой

Оба боксера провели на ринге все 12 раундов. Ни один из них не сумел отправить соперника в нокаут, поэтому победителя определили решением судей. Все трое отдали победу действующему чемпиону – 116:112, 115:113 и 115:113.

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За этот бой Круз нанес больше ударов – 553 против 462 ударов у Дэвиса. Но Джервонта был более точным – 133 против 121. Кроме того, Дэвис совершил 20 точных джебов (из 177), в то время как Исаак – 9 (с 128).

Уже после боя Дэвис заявил, что еще в шестом раунде травмировал руку. Вполне возможно, что у него перелом.

Видеообзор боя Дэвис – Круз

Победа Дэвиса может помешать Василию Ломаченко провести бой против Джорджа Камбососа, который выиграл чемпионские титулы. Так как он тоже является одним из вероятных кандидатов на бой против австралийца за чемпионские пояса WBA, IBF и WBO.