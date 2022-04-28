Промоутер Хирн заверил, что Усик увидит в реванше совсем другого Джошуа

Уже летом 2022 Энтони Джошуа должен провести реванш против Александра Усика. Промоутер британца рассказал, какого Энтони можно будет увидеть во втором поединке между боксерами.

Хирн: Джошуа нужно изменить свой стиль

Эдди Хирн в очередной раз назвал дату 23 июля как возможным днем ​​реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Промоутер британского боксера добавил, что украинцу не следует ждать того Энтони, который был на ринге в первой встрече.

Интересно узнать Усик готовит неожиданные сюрпризы для Джошуа в реванше

По его словам, стороны согласовывают официальную дату поединка. Он заверил, что поединок уж точно состоится в июле.

Хирн заявил, что Джошуа проанализировал свои ошибки в первом поединке, поэтому во время реванша их уже не повторит. Всем следует ждать на ринге совсем другого Энтони, признавшего, что неправильно подошел к бою против соперника из Украины.

Джошуа необходимо изменить свой стиль, действовать более агрессивно. Все понимают, что ему тоже нужно быть умным. Я думаю, он может это сделать. Я искренне верю, что Джошуа может одержать победу в этом бою. Он верит, что может выиграть, и мы не можем дождаться, когда устроим этот поединок,

– сказал промоутер британского боксера.

Реванш Усик – Джошуа: коротко о главном