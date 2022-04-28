Хірн: Джошуа необхідно змінити свій стиль

Едді Хірн вкотре назвав дату 23 липня, як можливим днем реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Промоутер британського боксера додав, що українцю не слід чекати на того Ентоні, який був на ринзі у першій зустрічі.

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За його словами, наразі сторони погоджують офіційну дату поєдинку. Він запевнив, що двобій вже точно відбудеться у липні.

Хірн заявив, що Джошуа добре проаналізував свої помилки у першому поєдинку, тому під час реваншу їх вже не повторить. Усім слід чекати на ринзі зовсім іншого Ентоні, який визнав, що неправильно підійшов до бою проти суперника з України.

Джошуа необхідно змінити свій стиль, діяти більш агресивно. Усі розуміють, що йому також треба бути розумним. Я гадаю, що він може це зробити. Я щиро вірю, що Джошуа може перемогти у цьому бою. Він вірить, що може виграти і ми не можемо дочекатися, коли влаштуємо цей поєдинок,

– сказав промоутер британського боксера.

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