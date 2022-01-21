Джошуа уверен в победе

Контракт о бое еще не подписан, а Энтони Джошуа уже начинает заявлять о своей победе. Британский боксер уверен, что ему удастся взять реванш за поражение в 2021 году.

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Экс-чемпион мира выйдет на ринг для того, чтобы вернуть утраченные титулы. Его не волнует мнение других, Энтони нужно снова стать чемпионом мира.

В следующем бою я побью Усика и отберу у него эти пояса. Я снова буду править в тяжелом весе. Я стану трехкратным чемпионом мира в этой весовой категории. Мне все равно, нравится это людям или нет.

– заявил Джошуа.

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