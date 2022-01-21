Джошуа уверен в победе
Контракт о бое еще не подписан, а Энтони Джошуа уже начинает заявлять о своей победе. Британский боксер уверен, что ему удастся взять реванш за поражение в 2021 году.
К теме Хочу увидеть, как Джошуа победит Усика в Великобритании, – промоутер британца
Экс-чемпион мира выйдет на ринг для того, чтобы вернуть утраченные титулы. Его не волнует мнение других, Энтони нужно снова стать чемпионом мира.
В следующем бою я побью Усика и отберу у него эти пояса. Я снова буду править в тяжелом весе. Я стану трехкратным чемпионом мира в этой весовой категории. Мне все равно, нравится это людям или нет.
– заявил Джошуа.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Александр Усик нанес Джошуа довольно сенсационное поражение в 2021 году. Британец еще на ринге заговорил о реванше и позже активировал такую опцию соглашения.
- Реванш между боксерами должен состояться весной 2022 года. Однако стороны еще не ударили по рукам.
- Не исключено, что Энтони снова проведет бой на глазах родных болельщиков.
- Промоутер украинца Александр Красюк заверил, что встреча с Джошуа является первым приоритетом для Усика.