Хірн: Приблизно у середині лютого

Контракту про реванш ще немає, а підготовка ображеного Ентоні Джошуа вже незабаром розпочинається. Едді Хірн розповів деталі подій, які будуть навколо тренувального процесу.

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За його словами, Джошуа особисто представить загалу нового тренера, який готуватиме Ентоні до другого бою з Олександром Усиком. А його підготовка розпочнеться у лютому 2022 року.

Думаю, що офіційна підготовка розпочнеться за два – три тижні. Приблизно у середині лютого,

– сказав промоутер британця.

Хірн заявив, що є лише одне питання, яке стосується реванш з українцем: "Еол та де відбудеться бій з Усиком?".

Менеджер Джошуа заговорив про орієнтовне місце проведення та дату протистояння. Хірн назвав легендарну арену "Вемблі" та місяць квітень.

Що відомо про реванш Усик – Джошуа