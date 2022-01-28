Хірн: Приблизно у середині лютого
Контракту про реванш ще немає, а підготовка ображеного Ентоні Джошуа вже незабаром розпочинається. Едді Хірн розповів деталі подій, які будуть навколо тренувального процесу.
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За його словами, Джошуа особисто представить загалу нового тренера, який готуватиме Ентоні до другого бою з Олександром Усиком. А його підготовка розпочнеться у лютому 2022 року.
Думаю, що офіційна підготовка розпочнеться за два – три тижні. Приблизно у середині лютого,
– сказав промоутер британця.
Хірн заявив, що є лише одне питання, яке стосується реванш з українцем: "Еол та де відбудеться бій з Усиком?".
Менеджер Джошуа заговорив про орієнтовне місце проведення та дату протистояння. Хірн назвав легендарну арену "Вемблі" та місяць квітень.
Що відомо про реванш Усик – Джошуа
- Олександр Усик святкував перемогу у першому поєдинку проти Ентоні Джошуа. Сталось це на очах рідних фанатів британця – у Лондоні.
- Після чого Ентоні активував опцію реваншу та після чого почав робити гучні заяви про перемогу. Боксер із Великої Британії знайшов винного у своїй поразці. Ним став тренер бійця, тому Джошуа зайнявся пошуком нового спеціаліста.
- Сам українець говорив, що вони поки що ще далекі від реваншу. Однак його промоутер Олександр Красюк запевнив, що зустріч із Ентоні – пріоритет Усика.
- У цю дуель міг втрутитись Тайсон Ф'юрі, але Джошуа не став брати відступні, щоб відступити у сторону. За що отримав "на горіхи" від свого земляка Ф'юрі.