Реакция "Цыганского короля"

Диллиан Уайт и Энтони Джошуа не дали Тайсону Фьюри провести уникальное противостояние с Александром Усиком. "Цыганский король" не замедлил с ответом.

К теме Джошуа и Уайт сказали окончательное слово относительно боя Усик – Фьюри

Тайсон на своей странице в твиттере распространил сообщение ESPN, которое кратко прокомментировал.

Это называется жадность,
– подписал Фьюри.

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе считает, что боксеры просто не захотели отдавать ему бой против украинца.

Джошуа станет соперником Усика

  • Команды боксеров ведут переговоры. Как раньше говорил Усик: "Мы еще далеки до реванша".
  • Их второй поединок мог не состояться, если Тайсону Фьюри удалось бы уговорить Энтони взять деньги и отступить от встречи. Однако Джошуа и его команда не соблазнились на большую сумму.
  • Фьюри и вообще заговорил об отступных для земляка в размере 90 миллионов долларов. А после получением отказа просто обругал Джошуа.
  • Почти все рекомендуют британцу не брать деньги, а провести поединок. Об этом уже заявляли Леннокс Льюис и Виталий Кличко.