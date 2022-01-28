Реакция "Цыганского короля"
Диллиан Уайт и Энтони Джошуа не дали Тайсону Фьюри провести уникальное противостояние с Александром Усиком. "Цыганский король" не замедлил с ответом.
К теме Джошуа и Уайт сказали окончательное слово относительно боя Усик – Фьюри
Тайсон на своей странице в твиттере распространил сообщение ESPN, которое кратко прокомментировал.
Это называется жадность,
– подписал Фьюри.
Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе считает, что боксеры просто не захотели отдавать ему бой против украинца.
Джошуа станет соперником Усика
- Команды боксеров ведут переговоры. Как раньше говорил Усик: "Мы еще далеки до реванша".
- Их второй поединок мог не состояться, если Тайсону Фьюри удалось бы уговорить Энтони взять деньги и отступить от встречи. Однако Джошуа и его команда не соблазнились на большую сумму.
- Фьюри и вообще заговорил об отступных для земляка в размере 90 миллионов долларов. А после получением отказа просто обругал Джошуа.
- Почти все рекомендуют британцу не брать деньги, а провести поединок. Об этом уже заявляли Леннокс Льюис и Виталий Кличко.