Промоутер Джошуа неожиданно разместил Усика на первой строчке среди боксеров тяжелого веса

Британский промоутер Эдди Хирн составил список из пяти боксеров в тяжелом весе. Александр Усик возглавил этот список, зато Энтони Джошуа – третий.

"На первом месте Александр Усик и Тайсон Фьюри"

Эдди Хирн разместил на одной позиции Усика и Фьюри. Он убежден, что именно эти два боксера являются лучшими в тяжелой категории.

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Если вы хотите сравнить действующих бойцов хевивейта, то на бумаге на первом месте Александр Усик и Тайсон Фьюри. Далее следует Энтони Джошуа – третий, Диллиан Уайт четвертый и Деонтей Уайлдер пятый,

– заявил промоутер.

Также Хирн отметил, что Джошуа необходимо доказать о том, что он является лучшим в дивизионе.

"Я думаю, что последний бой Фьюри был захватывающим. Но есть и доля критики, ведь он бил одного и того же парня почти три года. Не понимаю, как за счет такого можно поднимать бойца в рейтинге pound-for-pound. Считаю, что Джошуа все еще лучший в дивизионе, но он должен это доказать", – отметил промоутер Джошуа.

Реванш между Усиком и Джошуа