Промоутер Джошуа неожиданно разместил Усика на первой строчке среди боксеров тяжелого веса
Источник:ютуб-канал True Geordie
Британский промоутер Эдди Хирн составил список из пяти боксеров в тяжелом весе. Александр Усик возглавил этот список, зато Энтони Джошуа – третий.
"На первом месте Александр Усик и Тайсон Фьюри"
Эдди Хирн разместил на одной позиции Усика и Фьюри. Он убежден, что именно эти два боксера являются лучшими в тяжелой категории.
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Если вы хотите сравнить действующих бойцов хевивейта, то на бумаге на первом месте Александр Усик и Тайсон Фьюри. Далее следует Энтони Джошуа – третий, Диллиан Уайт четвертый и Деонтей Уайлдер пятый,
– заявил промоутер.
Также Хирн отметил, что Джошуа необходимо доказать о том, что он является лучшим в дивизионе.
"Я думаю, что последний бой Фьюри был захватывающим. Но есть и доля критики, ведь он бил одного и того же парня почти три года. Не понимаю, как за счет такого можно поднимать бойца в рейтинге pound-for-pound. Считаю, что Джошуа все еще лучший в дивизионе, но он должен это доказать", – отметил промоутер Джошуа.
Реванш между Усиком и Джошуа
- В сентябре Усик сенсационно побил Джошуа и отобрал у британца чемпионские титулы. Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше.
- Британец попытается отобрать чемпионские пояса. Энтони активировал опцию в контракте о реванше.
- Команда Усика заявила, что хочет провести бой в Украине на НСК "Олимпийский".
- Сам же Джошуа заверил, что о месте боя с Усиком лучше спрашивать его промоутеров. Хотя он не против встретиться с Усиком в Украине.
- Также британский промоутер Эдди Хирн заявил, что готов начать переговоры относительно будущего реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.